Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
05:55 – 07:00 (anziché 08:00) 1mattina News
Previsioni sulla viabilità CCISS Viaggiare informati
06:30 TG1
Che tempo fa
07:00 TG1
07:10 Speciale TG1: 7 ottobre, per non dimenticare
08:00 TG1
RAI 2
17:00 Telefilm Squadra Speciale Cobra 11: “Goal”
03:30 TVMOVIE A caccia del vedovo d’oro (anziché TVMOVIE Un amore in fondo al mare)
RAI 3
15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata
A cura di Rai Parlamento
16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI
16:10 TG3 LIS
16:15 Rai Parlamento Telegiornale
16:20 Aspettando Geo
(Il telefilm Last Cop – L’ultimo sbirro, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)
01:15 sVista
01:25 (anziché 01:15) Sorgente di vita
01:55 Sulla via di Damasco