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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
06 ottobre 2026 | 19.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

05:55 – 07:00 (anziché 08:00) 1mattina News

Previsioni sulla viabilità CCISS Viaggiare informati

06:30 TG1

Che tempo fa

07:00 TG1

07:10 Speciale TG1: 7 ottobre, per non dimenticare

08:00 TG1

RAI 2

17:00 Telefilm Squadra Speciale Cobra 11: “Goal”

03:30 TVMOVIE A caccia del vedovo d’oro (anziché TVMOVIE Un amore in fondo al mare)

RAI 3

15:00 Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata

A cura di Rai Parlamento

16:00 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI

16:10 TG3 LIS

16:15 Rai Parlamento Telegiornale

16:20 Aspettando Geo

(Il telefilm Last Cop – L’ultimo sbirro, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)

01:15 sVista

01:25 (anziché 01:15) Sorgente di vita

01:55 Sulla via di Damasco

Riproduzione riservata
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domani rai variazioni programmi
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