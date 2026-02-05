circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

05 febbraio 2026 | 19.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

23:00 Notti Olimpiche A cura di Rai Sport. Telecronaca Auro Bulbarelli. Commento tecnico di Fabio Genovesi

23:45 (anziché 23:15) TG1 Sera

23:50 TV7

01:00 Che tempo fa

01:10 L'Eredità

02:00 Serie TV Ho sposato uno sbirro 2: “Vigilia di Natale” e “Vecchio conio”

04:00 Telefilm Il Commissario Rex: “Il complotto”

04:45 RaiNews24

RAI 2

19:00 Milano Cortina 2026 XXV Giochi Olimpici Invernali: Diretta gare

19:40 Telefilm 911: “Agitare le acque”

(il Telefilm 911 Lone Star previsto alle ore 19:00 non andora oinonda)

RAI 3

21:20 Un giorno in Pretura Speciale “Verità per Giulio Regeni”

23:10 Quelli che il Cinema - Chi scrive la storia

23:55 TG3 Linea Notte

(Il film The New Toy previsto alle 21:20 e il programma Radix, previsto alle 23:15, non saranno trasemssi)

