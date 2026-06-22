Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
21:30 (anziché 21:40) Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026
Inghilterra – Ghana
RAI 2
06:00 Soap Ritorno a Las Sabinas: “Ricatto” (anziché Telefilm La grande vallata)
06:10 (anziché 06:00) Telefilm La grande vallata
00:50 (anziché 00:15) Film Rimetti a noi i nostri debiti
02:30 Appuntamento al cinema
02:35 Serie TV La Piovra 4
04:30 Telefilm Rex: “Il sorriso del condannato”
05:15 Impazienti
05:20 Piloti
05:35 Soap Ritorno a Las Sabinas: “Cambio di prospettiva”
( Il programma Zio Gianni, previsto alle 05:00, non sarà trasmesso)
RAI 3
Nessuna variazione