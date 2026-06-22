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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
22 giugno 2026 | 19.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

21:30 (anziché 21:40) Coppa del Mondo di Calcio FIFA 2026

Inghilterra – Ghana

RAI 2

06:00 Soap Ritorno a Las Sabinas: “Ricatto” (anziché Telefilm La grande vallata)

06:10 (anziché 06:00) Telefilm La grande vallata

00:50 (anziché 00:15) Film Rimetti a noi i nostri debiti

02:30 Appuntamento al cinema

02:35 Serie TV La Piovra 4

04:30 Telefilm Rex: “Il sorriso del condannato”

05:15 Impazienti

05:20 Piloti

05:35 Soap Ritorno a Las Sabinas: “Cambio di prospettiva”

( Il programma Zio Gianni, previsto alle 05:00, non sarà trasmesso)

RAI 3

Nessuna variazione

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domani rai variazioni programmi
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