Rai: variazioni programmi tv di domani

15 gennaio 2026 | 18.48
Redazione Adnkronos
Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

00:10 (anziché 23:55) Tg1 Sera

00:15 Tv7

01:25 Che tempo fa

01:30 L’Eredità

02:45 Ho sposato uno sbirro - Un caso di nozze

04:20 RaiNews24

RAI 2

06:50 Serie TV Ufo Robot Goldrake: “Una base segreta sulla Terra” e “Un segreto dalla Preistoria” (anziché gli episodi previsti)

07:35 La Porta Magica

RAI 3

21:25 FILM Love Affair - Un grande amore (anziché FARWEST)

23:15 Caffè Italia

01:20 Movie Mag (anziché TG-Magazine)

01:50 Appuntamento al cinema

01:55 RaiNews24

