Rds Summer Festival 2026, da Achille Lauro a Tommaso Paradiso, quattro tappe con tanti artisti

Torna Rds Summer Festival, quattro tappe che quest'anno coinvolgeranno altrettante città italiane. Si parte il 14 giugno per la prima volta a Genova in Piazza della Vittoria (Cate Lumina, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Gaia, Gard, Kamrad, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Nicolò Filippucci, Pinguini Tattici Nucleari, Plasma), poi il 20 giugno a Rimini (Angie, Achille Lauro, Clara, Delia, Frah Quintale, Francesco Renga, Malika Ayane, Lumiero, Samurai Jay, Sangiovanni, Serena Brancale, The Kolors) in Piazzale Federico Fellini (dove l’evento sarà anticipato da una serata speciale Rds Party a tema dance music il 19 giugno in occasione delle Notte Rosa). Si prosegue il 27 giugno a Monopoli in Piazza Vittorio Emanuele II (Benji & Fede, Emma, J-Ax, Levante, Lorenzo Salvetti, Maninni, Mara Sattei, Mida, Noemi, Raf, Seltsam, Sissi), poi il 4 luglio a Iglesias allo Stadio Monteponi (Cioffi, Chiello, Ermal Meta, Fred De Palma, Luk3, Merk & Kremont, Nico Santos, Mr.Rain, Sarah Toscano, Tommaso Paradiso, Trigno).

Sul palco come sempre gli speaker della radio a presentare i grandi successi dell’estate e gli artisti in cima alle classifiche di streaming e vendite. Un villaggio aperto al pubblico permetterà inoltre di vivere esperienze uniche e indimenticabili, grazie ai brand partner dell’iniziativa. Gli speaker di Rds padroni di casa saranno Roberta Lanfranchi e Filippo Ferraro a Genova, Anna Pettinelli e Leo Di Bello a Rimini, Petra Loreggian e Leo Di Bello a Monopoli, Rossella Brescia e Filippo Ferraro a Iglesias. Accanto a loro, ci saranno gli speaker di RdsNext, la social web radio di Rds 100% Grandi Successi realizzata con e per la Gen Z da creator e influencer tra i più forti sui social: Gaia Garavaglia (522K follower TikTok, 287K Instagram) e Samu Mara (129K follower TikTok, 53K Instagram) a Genova e Monopoli, Samara Tramontana (1.9M follower TikTok, 765K Instagram) e Lisa Luchetta (2.8M follower TikTok, 857K Instagram) a Rimini e Iglesias.

La nuova edizione segue a uno straordinario successo nel 2025: il Festival ha visto alternarsi sul palco più di 60 artisti, tra nomi emergenti e affermati, e ha accolto complessivamente oltre 100.000 presenze. Con un tutto esaurito in tutte le serate, a cui il pubblico ha potuto accedere gratuitamente registrandosi sull’app di Rds, scaricabile da tutti gli store digitali. L’accesso alle venue sarà anche quest’anno libero e gratuito. La app di Rds, che sarà rilasciata in tutti gli store digitali la prima settimana di giugno, è stata presentata in una veste completamente rinnovata e sarà protagonista dell’Rds Summer Festival: scaricandola e registrandosi, si potrà vivere appieno ogni aspetto dell’evento, dalle interazioni con gli stand dei brand partner, all’acquisto di gadget.

Il potenziamento dell’app proprietaria segna una nuova tappa nel percorso di evoluzione digitale di Rds 100% Grandi Successi. Consolidando il proprio posizionamento come Entertainment Tech Company, l’emittente ridefinisce l’intrattenimento contemporaneo attraverso un ecosistema capace di integrare fluidamente la dimensione fisica dei grandi eventi con un’esperienza digitale esclusiva e personalizzata.

“Il successo dell’Rds Summer Festival continua a sorprenderci e a crescere anno dopo anno – afferma Massimiliano Montefusco, amministratore delegato di Rds – e si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate italiana per tutti gli appassionati di musica. Ringrazio le città di Rimini e Monopoli, che confermano la loro partecipazione anche quest’anno, e sono felice di accogliere le nuove tappe di Genova e Iglesias, che vedrà esordire l’Rds Summer Festival in uno stadio”. Anche quest’anno inoltre saranno trasmessi due appuntamenti televisivi in prima serata sabato 11 e sabato 18 luglio su TV8 e Sky Uno che raccoglieranno il meglio delle 4 tappe per permettere anche al pubblico da casa di vivere tutte le emozioni dell’Rds Summer Festival.

Tra le novità di quest’anno, la presenza di essence, brand make-up del Gruppo cosnova, come presenting sponsor. “Siamo orgogliosi di essere presenting sponsor dell’Rds Summer Festival, un progetto perfettamente in linea con il Dna di essence. Siamo convinti di poter portare un contributo distintivo e concreto al tour, grazie alla nostra forte connessione con il target young e alla capacità di generare engagement reale, sia on ground che sui canali social e digital, creando esperienze rilevanti e condivisibili lungo tutto il tour” - sottolinea Elvira Viteritti, head of communication.