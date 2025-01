Regione Lombardia celebra Renato Pozzetto: per l'Epifania 3 film cult ad ingresso gratuito

Concludere in allegria le festività natalizie, con la possibilità di assistere gratuitamente, lunedì 6 gennaio, a tre film cult del grande attore lombardo Renato Pozzetto. Dopo il grande successo dello scorso 19 dicembre al Teatro Lirico di Milano, Regione Lombardia, su iniziativa del presidente Attilio Fontana e dell'assessore alla Cultura Francesca Caruso, in accordo con il direttore del Lirico Matteo Forte, in occasione dell’Epifania, ha deciso, di riproporre l'evento 'Omaggio a Pozzetto', una giornata dedicata al grande Renato.

A partire dalle ore 14 e per tutto il pomeriggio, all’Auditorium Testori di piazza Città di Lombardia, verranno proiettati i film: 'È arrivato mio fratello', 'Un povero ricco' e 'Il ragazzo di campagna'.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria al link https://cinemapalazzolombardia.com/proiezioni/