E' già disponibile la colonna sonora originale di 'Carlo Acutis. Il giovane santo', il primo film documentario ufficiale dedicato al giovane santo dell'era digitale. A firmarla è il compositore e pianista Remo Anzovino, che aggiunge così un nuovo tassello alla sua lunga collaborazione con Nexo Studios Soundtracks, giunta alla dodicesima realizzazione. L'album che porta il titolo internazionale 'Carlo Acutis. The Millennial Saint' anticipa l'uscita nelle sale, dal 15 al 21 ottobre, del documentario diretto da Luca Salmaso e prodotto da Officina della Comunicazione, Nexo Studios e Our Films, A Mediawan Company, con il patrocinio dell'Associazione Amici di Carlo Acutis e in collaborazione con Fondazione Cariplo.

Per Anzovino, la composizione delle musiche ha rappresentato un percorso particolarmente intenso, sia dal punto di vista artistico sia personale. "Scrivere le musiche di questo film - afferma il compositore e pianista - è stata un'esperienza potente. Il mistero, la luce, la semplicità, la forza, la giustezza incarnati da Carlo Acutis sono stati la guida per trovare i suoni. Ho lavorato ad una partitura che interseca l'orchestra, il coro, il quartetto per archi, l'organo, il pianoforte con l'elettronica, i sintetizzatori, la chitarra acustica, il groove. Questo perché alla vastità del mistero di una morte che si fa presenza prima e miracolo poi, simbolo e riferimento globale per milioni di persone, andava contrapposto il senso tangibile di modernità incarnata al tempo stesso da Acutis: un ragazzo connesso con le nuove tecnologie, che Carlo usava brillantemente al servizio della massima diffusione dei principi in cui credeva".

Al centro del documentario c'è la vicenda umana e spirituale di Carlo Acutis (1991-2006), il primo santo dell'era digitale, figura che continua ad attrarre fedeli e visitatori da ogni parte del mondo. Ogni anno circa un milione di pellegrini si reca alla sua tomba ad Assisi e oltre 80mila persone hanno preso parte alla sua canonizzazione, celebrata il 7 settembre 2025 in Piazza San Pietro da Papa Leone XIV.

Il film propone un racconto intimo e contemporaneo del giovane, cercando di restituirne prima di tutto la dimensione umana. Realizzato con la partecipazione diretta della famiglia Acutis, il documentario include materiali inediti tra fotografie, filmati privati e contenuti esclusivi, compresi i video della canonizzazione realizzati grazie alle camere del Centro Televisivo Vaticano. A completare il racconto contribuiscono numerose testimonianze di persone che hanno conosciuto Carlo o ne custodiscono il ricordo.

La colonna sonora accompagna questo percorso alternando sonorità sacre e contemporanee, in un dialogo costante con la personalità del protagonista. Anzovino, impegnato al pianoforte, ai sintetizzatori, alla programmazione e alla voce, è affiancato da Nicola Buffone al clarinetto, Marco Anzovino alla chitarra acustica, Lucia Conflero al violino, Chiara Trentin al violoncello acustico ed elettrico a sei corde e Marmit Calvi alla voce.

Il primo estratto dall'album è la title track 'The Millennial Saint', brano che condensa in poco più di tre minuti il racconto terreno e spirituale di Carlo Acutis. "In 'The Millennial Saint' un suono di sintetizzatore apre e chiude il brano come fosse la pulsazione del suo cuore. In mezzo ho assegnato al clarinetto il tema musicale, un timbro che nella mia mente potesse rappresentare idealmente la voce accogliente e luminosa di un ragazzo della porta accanto, ciò che Carlo è stato in vita. Alla fine del tema, quando scema il suono della orchestra, attraverso quel sintetizzatore è come se per me il suo cuore continuasse a battere, e a farlo eternamente e sempre dalla parte di chi soffre".

Composta nell'arco di poco meno di sei mesi, la soundtrack comprende 17 brani registrati, mixati e masterizzati dall'ingegnere del suono Francesco Blasig, con il contributo di Gabriele Melchior come assistente musicale e alla programmazione. Accanto a episodi di piano solo come 'Assisi', 'Sister' e 'Maria's Smile', trovano spazio composizioni che richiamano la tradizione sacra, come 'Ave Verum' e 'Requiem for a Boy', e tracce che evidenziano la dimensione più contemporanea della scrittura di Anzovino, fra elettronica e ricerca sonora, come 'One of You' e 'Up to Date'.

A chiudere il percorso è 'Carlo', brano finale che riprende il tema principale in chiave orchestrale e che sembra riportare idealmente a casa il viaggio musicale sviluppato lungo tutta la colonna sonora. Un'esperienza che ha lasciato un segno profondo nel compositore stesso. "Questa colonna sonora è stata una esperienza artistica, ovviamente, ma anche spirituale molto forte, che fatico a spiegarmi e che certamente porterò dentro a lungo".

'Carlo Acutis. The Millennial Saint' arriverà nelle sale italiane dal 15 al 21 ottobre e sarà distribuito anche in Francia, Germania, Spagna, Polonia, Nord America, Messico, Brasile, Colombia e in Asia. La colonna sonora originale è invece disponibile da oggi in digitale su etichetta Nexo Studios Soundtracks e distribuita in esclusiva da Universal Music Italy/Decca Italy.