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Reply AI Film Festival, il regista Robert Gaudette vince l'edizione 2026 - Video

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07 settembre 2026 | 16.58
Redazione Adnkronos
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Il regista canadese Robert Gaudette, con il cortometraggio 'A Face Only A Mother Could Love', è il vincitore del Reply AI Film Festival 2026, la competizione internazionale ideata da Reply per esplorare le nuove frontiere del linguaggio cinematografico attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Il riconoscimento è stato assegnatoa Venezia, nel corso della cerimonia di premiazione organizzata da Reply e Mastercard presso la Match Point Arena, allestita al Tennis Club Venezia al Lido, in concomitanza con l'83. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.

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reply ai film festival reply Robert Gaudette A Face Only A Mother Could Love
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