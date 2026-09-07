Il regista canadese Robert Gaudette, con il cortometraggio 'A Face Only A Mother Could Love', è il vincitore del Reply AI Film Festival 2026, la competizione internazionale ideata da Reply per esplorare le nuove frontiere del linguaggio cinematografico attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Il riconoscimento è stato assegnatoa Venezia, nel corso della cerimonia di premiazione organizzata da Reply e Mastercard presso la Match Point Arena, allestita al Tennis Club Venezia al Lido, in concomitanza con l'83. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.