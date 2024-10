Al via oggi, domenica 27 ottobre alle 20.30, su Rai 3 e RaiPlay, la nuova stagione di 'Report' condotta da Sigfrido Ranucci. Cinque le inchieste della prima puntata. La prima è "Da Boccia a Boccioni", l'inchiesta di Giorgio Mottola con la collaborazione di Greta Orsi sulla gestione del Maxxi di Roma durante la presidenza dell'attuale ministro della Cultura Alessandro Giuli e del suo ex capo di gabinetto Francesco Spano. In particolare si parlerà dei finanziamenti pubblici ottenuti dal Maxxi e della gestione della mostra sul futurismo.

A seguire, "Liguria nostra", di Luca Chianca in collaborazione con Alessia Marzi, che torna sull'arresto dell'ex presidente della Regione Giovanni Toti, dell’ex presidente dell'autorità portuale Emilio Signorini e di uno dei più importanti terminalisti del porto, Aldo Spinelli. Un terremoto giudiziario che ha portato la Regione Liguria a nuove elezioni. L'inchiesta punta a comprendere i nuovi equilibri politici e i nuovi candidati, ripartendo dalle ultime regionali del 2020.

"Rimetta a posto la candela" è invece l'inchiesta di Manuele Bonaccorsi con Thomas Mackinson e Madi Ferrucci. La procura di Macerata ha chiuso le indagini su Vittorio Sgarbi, ex sottosegretario alla Cultura del governo Meloni, accusato di aver esposto in mostra e contraffatto un’opera del Seicento su cui pendeva una denuncia di furto. Si tratta della Cattura di San Pietro, del caravaggista Rutilio Manetti, che risultava rubata nel 2013 al castello di Buriasco, in provincia di Torino. Sgarbi aveva esposto a Lucca nel 2021 un dipinto del tutto identico, tranne che per un particolare: una fiaccola in alto a sinistra. L’inchiesta giudiziaria era nata a partire da un’inchiesta realizzata da "Report" e dal Fatto Quotidiano nel dicembre del 2023. Nella puntata in onda il 27 ottobre Report rivelerà gli ultimi aspetti ancora sconosciuti della vicenda, emersi dalle indagini condotte del Nucleo di Tutela dei Beni Culturali dei Carabinieri. L’opera rubata a Buriasco e quella di proprietà di Sgarbi sono due diverse copie dello stesso soggetto – come sosteneva Sgarbi – o sono la stessa opera? Qualcuno ha aggiunto la candela? E su ordine di chi?

Rosamaria Aquino, con Norma Ferrara ed Enrica Riera, firma poi "La strage nascosta": è la notte tra il 16 e il 17 giugno 2024. Una barca a vela di turisti francesi soccorre un’altra barca a vela, quasi affondata, a 120 miglia dalle coste calabresi. A bordo c’erano 12 migranti, solo una piccola parte di un gruppo di 76 persone, un terzo dei quali bambini, imbarcatosi una settimana prima da Bodrum, in Turchia. È il naufragio di Roccella Jonica, dal porto dove i superstiti verranno trasportati dalla Guardia Costiera. Report, con testimonianze inedite, ripercorre tutte le fasi di quel naufragio, dal primo allarme lanciato da Alarm Phone alla gestione dei superstiti e dei rimpatri.

In chiusura, "Vasto. Esempio di solidarietà" di Chiara De Luca in collaborazione con Greta Orsiù. La riserva di Punta Aderci è la vetrina del litorale abruzzese: istituita nel 1988 dalla Regione Abruzzo, a gestirla dal 2006, per conto del Comune di Vasto, è la cooperativa Cogcstre che riceve ogni anno da Regione e Comune circa 40mila euro. La riserva e tutti gli habitat presenti sono sottoposti a tutela, e lo scenario unico che la contraddistingue è lo sfondo di una storia di altruismo e solidarietà i cui protagonisti sono i cittadini di Vasto che hanno unito tutte le loro forze per soccorrere sette capodogli spiaggiati sulla costa di Punta Penna. Una testimonianza di quello che è in grado di fare una comunità quando è unita.

In ogni apertura di puntata quest'anno 'Lab Report', un laboratorio aperto ai giovani giornalisti, con trenta minuti di inchieste con storie e indagini dai territori d'Italia, in difesa dei diritti umani, dei più fragili, dell’ambiente. Un nuovo punto di vista, proposto da Sigfrido Ranucci, nell'anteprima di ogni puntata, per dar vita a un progetto ideato insieme al compianto Franco Di Mare.