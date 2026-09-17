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Caos a 'È sempre Cartabianca', botta e risposta tra Andrea Scanzi e Rita De Crescenzo - il video

La tiktoker napoletana è stata protagonista della puntata di ieri, mercoledì 16 settembre, con una accesa discussione con il giornalista Scanzi

Andrea Scanzi e Rita De Crescenzo - È sempre Cartabianca
Andrea Scanzi e Rita De Crescenzo - È sempre Cartabianca
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17 settembre 2026 | 16.46
Marica Di Giovanni
LETTURA: 2 minuti

Botta e risposta tra Rita De Crescenzo e Andrea Scanzi. La tiktoker napoletana è stata ospite ieri, mercoledì 16 settembre, a 'È sempre Cartabianca' dove si è confrontata con gli altri ospiti sul suo incredibile - "inspiegabile" per alcuni - successo sui social.

A tal proposito si è espresso, in collegamento, il giornalista Andrea Scanzi, che ha attaccato duramente Rita De Crescenzo, senza peli sulla lingua: "Lei è la prova del fatto che molto spesso i social servono come evasione, come guardiamo qualcuno storto e strano. La prova vivente che si ha successo quando non si ha mezza dote. I social allo stato attuale premiano quelli che non sanno fare niente. Quelli estremi, buffi, eccessivi. Questa è la foto dei social. Poi può piacere o meno. È bravissima a fatturare, ma faccio fatica a pensare che sia un segnale positivo della società". Immediata la replica di De Crescenzo, che l'ha lasciato parlare senza interromperlo: "Tu la pensi così, altri no. Ognuno c'ha la sua opinione".

Ma non è finita qui. Lo scontro verbale si è acceso ancora di più quando si è parlato di Mimì, la scimmietta che De Crescenzo ha preso a Sharm el Sheikh e che vorrebbe portare in Italia. "Ho trovato le immagini della scimmietta raccapricciante", ha commentato Scanzi, mostrandosi profondamente contrario. "Tu stai sempre contro di me", ha replicato lei, mostrando con orgoglio il passaporto e il libretto delle vaccinazioni dell'animale. Lui ha rincarato la dose: "No, io sto dalla parte degli animali, la lasci in pace".

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