Rita De Crescenzo ospite d'onore all'acquapark, scoppia la polemica (e c'è chi disdice)

L'evento si terrà il prossimo 19 agosto all’Acqua Fantasy, parco divertimenti a Marina di Lesina

Rita De Crescenzo - Fotogramma/IPA
13 agosto 2025 | 15.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Rita De Crescenzo sarà l'ospite d'onore del parco acquatico 'Acqua Fantasy' a Marina di Lesina, in Puglia, il prossimo 19 agosto. L'annuncio, pubblicato sulla pagina ufficiale della struttura, ha immediatamente scatenato una pioggia di commenti, critiche e registrato diverse disdette...

“Preparati a un pomeriggio fuori di testa - si legge nell'annuncio social - il 19 agosto alle 16.30 succede qualcosa di incredibile ad Acqua Fantasy... tra onde, schiuma e scivoli adrenalinici, arriva lei: Rita De Crescenzo, la tiktoker più amata e scatenata del web. Sì, proprio lei! Con tutta la sua energia, i suoi tormentoni e la sua voglia di far festa con voi! E dove poteva scatenarsi se non all’Acqua Fantasy? Preparati a ballare, ridere, cantare. Non dire che non ti avevamo avvisato… sarà un delirio”.

L'invito del parco acquatico, tuttavia, ha riscosso tante critiche e pochi consensi. Sotto il post non sono mancati i commenti negativi di chi ha contestato la scelta dell'ospite. "Grazie, ci vediamo un altro giorno. Mi raccomando avvisate sempre quando fate ste ca***te, così uno può cambiare giorno", ha scritto un utente. E ancora: "Ma davvero? Sicuramente non verrò in questa data! Ma si può pagare una persona del genere per attirare la gente? Siamo caduti davvero in basso!", si legge ancora.

C'è chi ha segnalato di aver addirittura cambiato destinazione: "Grazie per avermi avvisata dell'ospitata, stavo appunto prenotando per 19. Poco male anche questo anno all'acqualand a Vasto".

