circle x black
Cerca nel sito
 

Robbie Williams annuncio choc: "Sto perdendo la vista a causa di una cura dimagrante", quale ha fatto

La pop star: "Volevo avvertire le persone sui rischi ma io sono così malato che probabilmente continuerei finché non mi sarà completamente scomparsa la vista da un occhio"

Robbie Williams - Fotogramma
Robbie Williams - Fotogramma
15 novembre 2025 | 16.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La mia vista è offuscata, sta peggiorando". A confessarlo è Robbie Williams al 'The Sun', ammettendo di avere "difficoltà a vedere i fan durante i concerti". Si è accorto del problema guardando una partita di football: "Non riuscivo a distinguere i giocatori, erano solo delle macchie su un campo verde davanti a me", racconta l'ex Take That. "Pensavo fosse un normale calo di vista dovuto all'avanzamento dell'età". E così si è rivolto a un ottico, che gli ha consigliato di cambiare occhiali. Ma la situazione non migliorava.

"A questo punto ho capito che non si trattava dell’età, ma delle iniezioni per dimagrire", racconta la pop star britannica, che ha deciso di parlare della sua esperienza per "avvertire le persone sui potenziali rischi e assicurarsi che facciano delle ricerche prima di iniziare qualsiasi cura dimagrante del genere".

Nonostante il problema alla vista, Williams dichiara: "Sono così malato che probabilmente continuerei a prenderlo finché non mi sarà completamente scomparsa la vista da un occhio". Il cantante di 'She's the One' aggiunge di essere oggi "una di quelle persone a cui piace allenarsi". Ogni giorno, conclude, "mi alzo e faccio esercizi".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Robbie Williams cura dimagrante problema alla vista spettacoli news iniezioni dimagranti
Vedi anche
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza