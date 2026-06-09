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Rocío Muñoz Morales dopo il tradimento: "Bova? Mi ha ferita, ma mai sentita vittima"

E sulla relazione con Andrea Iannone: "È una bella amicizia speciale, dove ci siamo l'uno per l'altra"

Rocío Muñoz Morales - fotogramma/ipa
Rocío Muñoz Morales - fotogramma/ipa
09 giugno 2026 | 18.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dalla separazione con Raoul Bova alla nuova relazione con Andrea Iannone. Rocío Muñoz Morales è tornata a parlare del tradimento subito lo scorso anno e della nuova vita al fianco del pilota: "Sono serena", ha raccontato in un’intervista rilasciata sul settimanale ‘F'.

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La relazione con Iannone prosegue a gonfie vele: “Mi vivo il bello che c'è con una persona che in questo momento è positiva per me, senza sentire il bisogno di dargli un titolo. È una bella amicizia speciale, dove ci siamo l'uno per l'altra”.

Morales sta attraversando un periodo sereno e felice dopo il tradimento del marito Raoul Bova: “Non ha nemmeno senso trascinarsi dietro il passato, come un fardello”, ha detto ammettendo di aver riaperto il suo cuore dopo aver “sofferto”.

Nel corso dell’intervista, Rocío ha spiegato com’è cambiato il rapporto con Raoul Bova e le figlie - Luna di 10 anni e Alma di 7 – dopo la separazione: “Quello che è successo tra me e il loro papà è nostro. Io non ho mai parlato male di lui alle bambine”, ha detto e promette “non lo farò mai”.

E sul tradimento ha raccontato come “la modalità” l’ha profondamente “ferita”: “Quando una cosa molto intima, molto forte e molto spiacevole diventa di tutti, fa più male. Però non ho mai voluto sentirmi vittima di quello che è successo. Il sole c'era ancora, c'è sempre stato, bastava cercarlo”, ha detto ammettendo di aver sofferto. Ma ora c’è spazio solo per la sua rinascita: “La rinascita era un dovere nei confronti di Luna e Alma. E nei miei confronti: me la meritavo”. Una consapevolezza ottenuta anche grazie alla terapia.

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Rocío Muñoz Morales raoul bova andrea iannone
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