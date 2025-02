Rocio Munoz Morales: "Io e Raul Bova innamorati come il primo giorno"

"Io e Raul siamo insieme uniti e innamorati come il primo giorno. Ma non pensiamo alle nozze. Lui non me lo ha chiesto ed io credo che la cosa più importante sia il nostro legame fortissimo e la famiglia che abbiamo costruito con le figlie Alma e Luna". Rocio Munoz Morales parla del suo amore con Raul Bova e della sua lunga carriera di successo nella intervista a Monica Setta a 'Storie di donne al bivio week end' nella puntata in onda alle 15 sabato 22 febbraio su Rai2.

Rocio che è a teatro a Roma al Manzoni da giovedì con 'Il cappotto di Janis' racconta la sua gavetta spagnola con Julio Iglesias e il primo incontro con Bova sul set di un film in Grecia. "Non sapevo chi fosse e all'inizio non è successo niente. Io avevo una storia difficile con un ragazzo spagnolo e anche lui aveva le sue ferite. ci è voluto del tempo per capire che era un vero e grande amore".

"Oggi dopo anni e due figlie è ancora Raul l'uomo con cui mi scateno in discoteca in vacanza o vado a fare shopping oppure a pregare in Chiesa. Le follie? Amo farle solo con lui. Ci cerchiamo sempre, siamo diversi caratterialmente ma il nostro non è un amore scontato". E a proposito del successo che l'ha travolta da quando è arrivata in Italia, Rocio dice: "E' stato naturale fare il mestiere di cui è innamorata con una piccola accortezza cioè restando fedele a sé stessa".