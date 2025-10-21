Rosalía annuncia 'Lux', nuovo album in arrivo il 7 novembre

Rosalía sta per tornare con il suo quarto album in studio, 'Lux' (Columbia Records), in uscita il 7 novembre prossimo e disponibile in pre-order. L’artista e produttrice, vincitrice di 2 Grammy Awards e di 11 Latin Grammy Awards, ha registrato l'album con la London Symphonic Orchestra diretta da Daníel Bjarnason. Il disco include i contributi di voci femminili come Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, e l’Escolania de Montserrat iCor Cambra Palau de la Música Catalana, Yahritza e Yves Tumor.

Ieri sera, Rosalía ha annunciato l’album con uno spettacolare takeover della Gran Vía di Madrid, spegnendo tutte le luci della zona e facendo immergere la città nel buio, prima di riaccendere tutto mostrando l’artwork dell’album. Il tutto è stato trasmesso in livestream per i fan di tutto il mondo. Questo momento ha mostrato un preludio di quello che sarà il progetto, rappresentando perfettamente i temi dell’album, quali la mistica femminile, la trasformazione e la spiritualità. In qualità di produttrice esecutiva di 'Lux', con questo album Rosalía traccia un percorso emozionale che attraversa la mistica femminile, tra trasformazione e trascendenza, e oscilla tra l’intimità e la grandiosità di un’opera lirica, creando un mondo fatto di luce, dove il suono, il linguaggio e la cultura si fondono in un tutt’uno.

Protagonista della campagna Calvin Klein per l'autunno 2025 e ambasciatrice globale di New Balance. l'artista debutterà anche come attrice nella terza stagione di Euphoria, in arrivo nel 2026. Di seguito la tracklist di Lux: MOV I - 1. Sexo, Violencia y Llantas; 2. Reliquia; 3. Divinize; 4. Porcelana; 5. Mio Cristo; MOV II - 6. Berghain; 7. La Perla; 8. Mundo Nuevo; 9. De Madrugá; MOV III - 10. Dios Es Un Stalker; 11. La Yugular; 12. Focu ‘ranni [Exclusive]; 13. Sauvignon Blanc; 14. Jeanne [Exclusive]; MOV IV - 15. Novia Robot [Exclusive]; 16. La Rumba Del Perdón; 17. Memória; 18. Magnolias.