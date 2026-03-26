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Rosalía come sta dopo il malore sul palco: "Grazie per la comprensione"

All'indomani dell'interruzione del concerto a Milano, l'artista catalana posta una foto sulla barella con la flebo e il pollice all'insù

Rosalía - Instagram
Rosalía - Instagram
26 marzo 2026 | 16.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono migliorate le condizioni di salute di Rosalía. Dopo la chiusura anticipata del concerto al Forum di Assago, a seguito di un'intossicazione alimentare, l'artista catalana ha rassicurato i fan con una storia pubblicata su Instagram.

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"Mi sento meglio. Grazie mille a tutti quelli che c'erano per l'amore e la comprensione", ha scritto Rosalía a corredo della foto che la mostra stesa su una barella circondata dai sanitari, la flebo nel braccio e il pollicè all'insù.

In basso campeggia invece la scritta 'Grazie Milano', accompagnata da un cuoricino.

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Tag
Musica Rosalía intossicazione alimentare
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