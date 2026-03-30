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Rosalía, concerto interrotto a Milano: il biglietto sarà rimborsato

La comunicazione è arrivata in queste ore via email da Ticketmaster (e analogamente da TicketOne)

Rosalia - fotogramma/ipa
Rosalia - fotogramma/ipa
30 marzo 2026 | 13.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Buone notizie per i fan di Rosalía: il biglietto sarà completamente rimborsato. Il concerto dell’artista catalana al Forum di Assago del 25 marzo scorso, interrotto improvvisamente a causa di un’intossicazione alimentare che ha colpito la cantante, avrà un epilogo chiaro.

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La comunicazione è arrivata in queste ore via email da Ticketmaster (e analogamente da TicketOne), che ha confermato la decisione dell’organizzatore di rimborsare integralmente il prezzo del biglietto, inclusi i diritti di prevendita pari al 15%. Nel dettaglio, si legge nella mail di Ticketmaster visionata dall’AdnKronos, il rimborso coprirà il costo del biglietto e i diritti di prevendita. Saranno invece esclusi le commissioni di servizio, eventuali spese di consegna e la polizza ‘Biglietto Protetto’, se acquistata. Secondo quanto comunicato, inoltre, i rimborsi verranno effettuati automaticamente sulla stessa modalità di pagamento utilizzata in fase di acquisto. Per chi ha acquistato tramite circuiti particolari (come Cdd o Cgc), sarà invece necessario attendere ulteriori istruzioni via email. Una volta completata l’operazione, gli utenti riceveranno una notifica all’indirizzo associato all’ordine.

L’interruzione dello show aveva lasciato migliaia di fan con l’amaro in bocca. Rosalía, tra le artiste più influenti della scena pop contemporanea, era attesissima a Milano per una delle tappe più importanti del suo tour ‘Lux’. Il malore improvviso aveva costretto a fermare tutto dopo circa un’ora dall’inizio, quando erano stati eseguiti solo due dei quattro atti previsti dallo spettacolo. All’indomani del concerto interrotto, Rosalía ha rassicurato i fan sulla sua salute, in miglioramento, ringraziando il pubblico milanese per il supporto dimostrato.

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rosalia rosalia rimborso concerto assago
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