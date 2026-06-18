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Rosalìa 'protagonista' a Palermo, spunta il murales nel cuore della città: l'omaggio

Un murales che rafforza così il legame tra Rosalìa e la Sicilia

Rosalìa - Murales a Palermo - Murales a Palermo
Rosalìa - Murales a Palermo
- Murales a Palermo
18 giugno 2026 | 15.06
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Rosalìa 'protagonista' del quartiere Santa Rosalia di Palermo. Questa mattina è apparso un enorme murales che raffigura proprio la cantante catalana. L'opera è stata realizzata dall’artista Igor Scalisi Palminteri.

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Il murales va a sancire ancora di più il legame tra Rosalìa e la Sicilia, già omaggiata dall’artista con il singolo in dialetto siciliano 'Focu 'Ranni', ispirato proprio alla storia di Santa Rosalia, detta anche la 'Santuzza', patrona principale del capoluogo siciliano. La foto del murales sta già facendo il giro del web grazie all’entusiasmo dei fan.

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Rosalía palermo murales murales Rosalía Rosalía murales foto
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