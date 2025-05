Rose Villain, con Tony Effe la nuova hit 'Victoria's Secret'

Era già nell’aria, tra spoiler, indizi e anticipazioni sui social, e oggi arriva finalmente la conferma ufficiale: Rose Villain torna per l’attesissimo singolo 'victoria’s secret' (Warner Music Italy) insieme a Tony Effe, fuori stanotte ovunque. Dopo aver già infiammato le classifiche con precedenti collaborazioni diventate hit, i due artisti uniscono di nuovo le forze per un brano destinato a lasciare il segno. In 'victoria’s secret', l’ascoltatore viene immerso in una narrazione avvolgente fatta di passione, desiderio e vulnerabilità. Il brano colpisce per la sua atmosfera seducente in cui le voci dei due artisti si rincorrono e si intrecciano, dando vita a un’alchimia potente e irresistibile.

Dopo 'Michelle Pfeiffer' e 'Balenciaga', con questo nuovo brano, Rose Villain e Tony Effe confermano la loro capacità di sorprendere e coinvolgere, dimostrando ancora una volta di essere tra i protagonisti più solidi e magnetici dell’attuale panorama musicale italiano. Rose Villain è inoltre pronta per tornare a portare la sua musica sui palchi di tutta Italia con il suo 'Radio Vega Summer Tour 2025'. Le date saranno l’occasione per ascoltare dal vivo per la prima volta 'radio vega' (oro) e tutti i successi di Rose Villain.