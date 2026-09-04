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RTL 102.5 e Radio Zeta, 46 milioni di visualizzazioni per gli eventi all’Arena di Verona

Pinguini Tattici Nucleari
Pinguini Tattici Nucleari
04 settembre 2026 | 16.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Superano i 46 milioni le visualizzazioni sui social generate dal Power Hits Estate di RTL 102.5 e dal Future Hits Live di Radio Zeta, le due serate evento andate in scena all'Arena di Verona con oltre 70 esibizioni dal vivo. Il dato, diffuso dal gruppo e aggiornato alle 12 di oggi, si accompagna a una crescita del 55% dello streaming su RTL 102.5 Play rispetto alla precedente edizione.

Il Power Hits Estate registra sui social un incremento del 6% rispetto all'appuntamento dello scorso 31 maggio a Roma, mentre il Future Hits Live cresce del 40% rispetto all'edizione 2025.

Sul palco del Power Hits Estate è arrivata anche la proclamazione del tormentone radiofonico dell'estate, vinto dai Pinguini Tattici Nucleari, già da settimane ai vertici delle classifiche radiofoniche. Il Future Hits Live è stato invece dedicato agli artisti e ai linguaggi musicali più seguiti dalle nuove generazioni.

Secondo i dati comunicati da RTL 102.5, le performance degli artisti rilanciate sui social dai principali media italiani hanno raccolto oltre un milione di visualizzazioni negli ultimi giorni, contribuendo al risultato complessivo delle due manifestazioni.

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Power Hits Estate Future Hits Live Arena di Verona
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