RTL 102.5, vittoria in tribunale sul marchio: “Dopo anni di battaglie, riconosciuta la nostra legittimità”

"Dopo anni di battaglie giudiziarie, il Tribunale di Milano (e prima ancora la Corte di Cassazione su una questione contigua) ha stabilito la legittimità del nostro marchio e la correttezza dei comportamenti di RTL 102.5". È quanto si legge in una nota dell'emittente radiofonica pervenuta all'Adnkronos.

"Nel corso degli ultimi decenni abbiamo affrontato grandi e difficili sfide, che ci hanno premiato e per questo siamo diventati la radio più ascoltata d'Italia", sottolinea RTL 102.5.

"Oggi vogliamo condividere con voi la soddisfazione e la gioia per essere riusciti a respingere, anche grazie al lavoro dei nostri avvocati, le controversie promosse da un gruppo straniero finalizzate alla cancellazione del nostro marchio e, con esso, di una parte della nostra storia", conclude la nota."Dopo anni di battaglie giudiziarie, il Tribunale di Milano (e prima ancora la Corte di Cassazione su una questione contigua) ha stabilito la legittimità del nostro marchio e la correttezza dei comportamenti di RTL 102.5". È quanto si legge in una nota dell'emittente radiofonica pervenuta all'Adnkronos.

"Nel corso degli ultimi decenni abbiamo affrontato grandi e difficili sfide, che ci hanno premiato e per questo siamo diventati la radio più ascoltata d'Italia", sottolinea RTL 102.5.

"Oggi vogliamo condividere con voi la soddisfazione e la gioia per essere riusciti a respingere, anche grazie al lavoro dei nostri avvocati, le controversie promosse da un gruppo straniero finalizzate alla cancellazione del nostro marchio e, con esso, di una parte della nostra storia", conclude la nota.