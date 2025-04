È Sabrina Impacciatore ad aprire le danze della quinta stagione di 'Belve', il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani che torna domani, martedì 29 aprile, alle 21:20 su Rai 2. L'attrice romana si è raccontata svelando tra l'altro i momenti più belli e anche i più difficili della sua vita: un viaggio sorprendente da Roma a Hollywood, dai primi passi nel mondo dello spettacolo al successo internazionale con la serie 'The White Lotus'.

Il passato con le droghe

Alle domande di Fagnani l’attrice romana risponde dunque con sincerità. “Ha avuto esperienze con le droghe?” chiede la giornalista. “Sì. Ne ho provate tantissime. Le più affascinanti sono state quelle allucinogene. E ci sono rimasta sotto” aggiunge scherzando Impacciatore. “Dove le ha provate?” prosegue Fagnani. “In Thailandia, quindi erano serie”.

“Cosa ha provato?” indaga la giornalista. “Nove ore di trip non posso raccontarle. Una volta per esempio ho visto Jim Morrison su un galeone di pirati, è sceso e ha iniziato camminare sulle acque e mi ha chiamato Pam. Perché io sono stata convinta di essere Pam, la moglie di Jim, per un paio d’anni”. “È durato tanto l’effetto?” le fa notare ironicamente Fagnani, che poi insiste: “Altre?”. “Saltuariamente la cocaina, alle feste, ma tanto tempo fa. E non posso farmi le canne perché svengo”. “Se la cava meglio con le droghe pesanti…” chiosa quindi Fagnani.

"Mi sento transessuale"

“Lei ha detto che ogni tanto si sente un transessuale” chiede ancora Fagnani. “Sì, da sempre. Io per molti anni ho pensato di essere un maschio. Una sensazione di essere trans, cioè di essere tutto e non una cosa definita. Una volta un cantautore famoso mi ha fatto la corte per moltissimi mesi. Io, che sono un po' all’antica, non sentivo di dover corrispondere. E lui un giorno ci ha provato per l’ennesima volta e io gli ho detto scusami non me la sento. E lui mi ha detto: Sabrina guarda per me non è un problema, se c’hai il cazzo dimmelo”.

L'amore

“Si è innamorata di una donna?” chiede poi la giornalista. “È stata una notte sola - racconta Impacciatore - Poi il giorno dopo lei mi ha chiamato 11 volte e io ho detto no. Mi sono sentita il classico uomo che si voleva dare alla macchia”.