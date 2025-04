Samantha Curcio è in attesa del suo primo figlio. L'ex tronista di Uomini e Donne, con un carosello di foto pubblicato sui social, ha condiviso la notizia della gravidanza con i suoi follower ma non ha nascosto le preoccupazioni che sta vivendo negli ultimi mesi da quando ha scoperto di essere incinta.

L'annuncio

"Non ho mai ostentato la mia vita privata per un motivo molto semplice: se pubblico una foto con mia nonna penso a chi, probabilmente, in quello stesso giorno, ha seppellito la sua", ha esordito Samantha Curcio a corredo degli scatti in cui ha mostrato il pancione già in bella vista.

"Oggi penso a quelle donne che non riescono a trovare un partner adatto, a chi non ha possibilità da parte della natura e a tante altre situazioni dolorose... Non amo enfatizzare materialmente degli eventi già pieni di magia, come questo. Ho sempre creduto che la felicità fosse tale solo se condivisa, con le persone giuste, con purezza ed umiltà, da non voler ferire o intristire nessuno", ha aggiunto l'ex tronista nel suo lungo sfogo condiviso sul suo profilo Instagram.

"Ed eccomi qui, che provo a trovare le parole giuste per condividere il mio miracolo. Mia nonna dice sempre 'per una vita non succede niente e poi un attimo ti cambia la vita' e vorrei tanto ci credeste anche voi. Vorrei poter dare una ricetta per la felicità ma la verità è che io ho avuto una gran fortuna".

Samantha ha trovato la sua dolce metà, quello che lei stessa ha descritto come il vero amore: "Non pensavo esistessero più e invece ho incontrato un uomo pulito, perbene, una persona onesta e buona. Uno di quelli che i valori li pratica quotidianamente, senza lasciarsi sporcare da questo mondo che, a volte, è davvero putrido. Ma, soprattutto: uno con una gran pazienza. Insieme abbiamo voluto dare vita alla vita, sperando di fare del nostro meglio".

E poi, l'appello per i follower: "Ho bisogno del confronto con tutte voi, di condividere insicurezze, paure, di scoprire cosa sono capace di fare, di ri-nascere come 'Mamma'".

In conclusione, non nasconde di avere delle preoccupazioni: "Paura di sbagliare, di ingrassare troppo, di trascurarmi, di fare male involontariamente, paura di non sapere sempre quale sia la cosa giusta da fare, paura del futuro. Ho da imparare tutto, da zero. Io ancora non ci credo. Per ora mi godo la bellezza che mi hai donato , scegliendomi. Fagiolino is coming", ha concluso.