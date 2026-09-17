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La volta buona, Marina Peroni ricorda Sandro Giacobbe: l'incredibile coincidenza dopo la morte

La cantante è stata ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo per ricordato Giacobbe, morto lo scorso 5 dicembre 2025

Marina Peroni - La volta buona
Marina Peroni - La volta buona
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17 settembre 2026 | 15.40
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Una coincidenza che ha dell'incredibile. Marina Peroni, ospite oggi a La volta buona, ha ricordato la sua lunga storia d'amore con Sandro Giacobbe, scomparso lo scorso 5 dicembre 2025. Un legame durato sedici anni e che, dopo la morte del cantautore, ha lasciato un profondo vuoto nella cantante.

Marina ha raccontato di aver pensato, dopo la scomparsa di Sandro, di non riuscire più a cantare: "Per 16 anni mi giravo e incrociavo il suo sguardo. Per me era impossibile tornare a cantare". Poi, ad agosto è arrivato un segno importante. "Con molta delicatezza, il chitarrista di Sandro mi ha portato in sala prove e mi ha chiesto di cantare il 10 agosto un brano di Sandro. Io ho detto 'ci provo, se non riesco al massimo mi fermo'".

Ma proprio il giorno prima è accaduta una coincidenza incredibile. "Mi arriva un messaggio da una mia amica, Claudia, che non sentivo da giugno. Mi ha scritto 'io stanotte ho sognato Sandro e mi ha detto di venire da te e di finire la canzone. E che sta bene". Una frase che l'ha colpita profondamente e che le ha dato un'importante scossa: "Io so che lui c'è".

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