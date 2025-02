Sanremo 2025 "baudiano? Sono molto contento, mi fa veramente piacere". Così Pippo Baudo commenta all'Adnkronos sulle parole del direttore artistico di Saremo 2025 Carlo Conti in conferenza stampa.

Cosa ha detto Carlo Conti

Conti ai giornalisti ha ammesso di ispirarsi allo storico conduttore del festival di Sanremo perché "ci ha insegnato lui a farlo": Baudo detiene attualmente il record di conduzioni del festival, avendone presentati ben 13. "Per me il festival è baudiano, perché Baudo ci ha insegnato a farlo in questo modo, con le sue contraddizioni, con le giurie, con le polemiche. L'ho sempre fatto così, anche nel 2015 e 2016. E' una messa cantata dove si possono inserire delle volte la chitarra elettrica, o l'organo, però è un meraviglioso rito collettivo e ci ha insegnato Pippo Baudo a farlo, e io spero che questo sia stato un festival baudiano nel miglior senso della parola, dove c'è della buona musica soprattutto".