Al 'Dopofestival' di Sanremo 2025 come nel salotto di un gruppo d'ascolto. Ad animare il ritorno ufficiale del 'Dopofestival', con il conduttore Alessandro Cattelan e l'opinionista fissa Selvaggia Lucarelli, ci saranno, secondo quanto apprende l'Adnkronos, anche la giornalista di moda Anna Dello Russo e gli Street Clerks, la band che accompagna da anni i late show del conduttore.

L'atmosfera della trasmissione, che andrà in onda da un glass piuttosto ampio collocato vicino all'Ariston, sarà quella del classico 'gruppo d'ascolto' del festival, che a fine serata, riunito su un divano, commenta quanto appena accaduto all'Ariston. Cattelan stimolerà la discussione con il suo registro ironico, tra i giudizi senza sconti di Selvaggia Lucarelli, le considerazioni sugli abiti di cantanti e conduttori da parte di Anna Dello Russo, i pareri di alcuni giornalisti accreditati al festival e naturalmente alcuni degli artisti in gara che, con l'accompagnamento live degli Street Clerks, potrebbero regalare qualche performance a sorpresa.

E se il claim del Festival è 'Tutti cantano Sanremo' quello del Dopofestival è 'Tutti guardano Sanremo'. E così si intitolerà una sorta di rubrica che porterà in ogni puntata del Dopofestival un personaggio che non ha nulla a che fare con il mondo musicale e televisivo ma che segue e commenta il festival, come d'altronde tutta Italia nella settimana del festival. Non mancherà, oltre al pubblico in strada, una piccola rappresentanza di pubblico anche nel glass. Che Cattelan potrebbe anche decidere di coinvolgere in qualche discussione particolarmente divisiva. (di Antonella Nesi)