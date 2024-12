I volti di alcune delle più seguite fiction Rai irrompono nel toto co-conduttori di Sanremo 2025. Annunciati i Big e portata quasi a termine la selezione dei Giovani - che si chiuderà il 18 dicembre in prima serata con la finale di "Sarà Sanremo" su Rai1 - Carlo Conti sta lavorando alla costruzione del cast di conduzione ed una delle ipotesi più gettonate - a quanto apprende l'Adnkronos - è quella di portare sul palco del Teatro Ariston, in veste di co-conduttori, i protagonisti di alcune delle serie tv più amate del servizio pubblico.

I possibili co-conduttori all'Ariston

Così, nelle prime quattro serate del festival, ad accompagnare il conduttore e direttore artistico Carlo Conti, potrebbero essere Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, protagonisti di 'Un professore', Luca Argentero e Matilde Gioli protagonisti di 'Doc - Nelle tue mani', Raoul Bova e Gaia Messerklinger, protagonisti di 'Don Matteo', e Serena Rossi e Giuseppe Zeno, protagonisti di 'Mina Settembre'. Una soluzione che aiuterebbe anche a non far lievitare troppo il budget di una edizione kolossal con 30 Big in gara, più le Nuove Proposte.

Per la serata finale, oltre all'annunciato Alessandro Cattelan (che c'è da scommettere farà capolino anche nelle altre serate per invitare il pubblico al suo Dopofestival), non smette di circolare insistentemente il nome della cantautrice ligure Annalisa, vera dominatrice della scena pop delle ultime stagioni e protagonista per sette volte in gara al Festival, l'ultima l'anno scorso con il brano 'Sinceramente', che le è valso il terzo posto. (di Antonella Nesi)