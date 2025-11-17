Sanremo 2026, exit poll FantaSanremo. È Alfa il più votato dai fantallenatori

Mentre cresce l'attesa per l'annuncio ufficiale dei Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2026, il FantaSanremo svela i risultati del suo 'exit poll'. Secondo il 'TotoFestival', il pronostico lanciato sul sito e sull'app ufficiali, è Alfa l'artista più desiderato sul palco dell'Ariston, indicato nel 23,6% delle oltre 15.000 schedine già compilate dagli utenti. Il sondaggio, che anticipa le scelte del direttore artistico Carlo Conti attese entro fine novembre, vede sul podio virtuale anche Angelina Mango (18,1%), nonostante le voci di una sua possibile assenza, e Blanco (18,1%), il cui nome è invece dato in lizza da diversi insider per un ritorno in gara.

L'iniziativa del FantaSanremo, che invita gli appassionati a indicare cinque artisti per il cast della 76esima edizione del Festival (24-28 febbraio 2026), offre uno spaccato interessante delle aspettative del pubblico. La top 15 dei più votati, dopo il trio di testa, include una rosa di nomi che mescola veterani e nuove proposte: Achille Lauro (14,8%); Elodie (11,74%); Emma (11,74%); Annalisa (11,74%); Arisa (10,31%); Irama (9,98%); Luk3 (9,72%); Sarah Toscano (9,46%); Benji & Fede (9,03%); Madame (8,99%); Tananai (8,97%); Settembre (8,93%) e Trigno (7,53%).

Partecipare al TotoFestival è possibile tramite l'app FantaSanremo o il sito ufficiale, selezionando cinque artisti da una lista precompilata o inserendoli manualmente. L'iniziativa scalda i motori in vista dell'annuncio di Carlo Conti, che svelerà il cast ufficiale entro la fine del mese di novembre.