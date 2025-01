Carlo Conti ha annunciato il cast dei co-conduttori per il Festival di Sanremo 2025, suscitando un'ondata di entusiasmo tra i protagonisti. La più scatenata è stata Alessia Marcuzzi che affiancherà il direttore artistico durante la serata finale del sabato insieme ad Alessandro Cattelan. La conduttrice - protagonista in questi giorni su Prime Video con il game show 'Red Carpet - Vip al tappeto' dove tra l'altro ci sono anche Cristiano Malgioglio ed Elettra Lamborghini che ritroverà a Sanremo - ha postato sui social un video che la ritrae ballare gioiosamente per strada (forse a Londra visto che si vedono i classici bus rossi a due piani) sulle note di 'Andiamo a Sanremo' di Fabri Fibra: "Che dite? Sono felice?", scrive sotto alle immagini.

Elettra Lamborghini, che ritornerà sul palco dell'Ariston dopo la sua esibizione del 2020 con 'Musica (e il resto scompare)', ha manifestato il suo entusiasmo attraverso una storia su Instagram che cattura il momento dell'annuncio di Conti, esclamando: "Siamo carichi!". Miriam Leone ha optato per una tradizionale cartolina di Sanremo con le parole: "Carlo Conti arriviamo!". Geppi Cucciari e Nino Frassica hanno preferito ripostare solo gli annunci ufficiali e i commenti entusiastici, conservando ironia e creatività per le loro serate al festival. E Cristiano Malgioglio ha commentato la notizia con un sobrio: "Happy".

Infine, Katia Follesa - prevista per la terza serata insieme a Elettra Lamborghini e Miriam Leone - ha postato una sua foto al Lido di Venezia: "Qui stavo andando a ritirare un premio al Festival di Venezia… premio come 'Miglior comica dell’anno'. Un riconoscimento speciale in un periodo speciale della vita. Oggi arriva un altro premio, salire sul palco di Sanremo e portare quello che so fare meglio… far ridere! Grazie a Carlo Conti, grazie alle persone che lavorano accanto a me, ma soprattutto, grazie a me". Mancano all'appello solo Bianca Balti e Mahmood.