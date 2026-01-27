Sanremo, Fiorello: "Fossi un big in gara duetterei con TonyPitony"

È stato dedicato a TonyPitony, talento misterioso e fuori dagli schemi, il cuore della puntata di oggi de 'La Pennicanza', lo show di Fiorello in onda su Radio2. "In questo piattume musicale che affligge la scena italiana, a illuminare tutto con la sua genialità arriva TonyPitony. Nessuno sa come si chiami davvero, nessuno ha mai visto il suo volto. Dicono che i suoi testi siano grevi…ma l’arte è arte", ha detto Fiorello, che ha ospitato Tony per la prima volta in Rai: "Non mi rendo conto del successo - ha detto l'artista - e meno male. In questo momento sono a casa a Londra e sto leggendo ‘Le 9999 foto dei piedi’: in realtà non esiste, è un libro che prima bisogna scrivere e poi leggere”. E ha continuato, parlando della sigla del FantaSanremo che ha realizzato: "È merito del signor Papalina, che ha avuto fiducia in me. Io a Sanremo? No. Ma farà ridere”. Fiorello rilancia: “Tony chiude i suoi concerti con My Way: il punto di arrivo della mia carriera sarà proprio duettare con te sulle note di My Way”. E poi, lo showman rilancia: “Se io fossi un cantante in gara a Sanremo, ti chiamerei per il duetto nella serata delle cover”. E la telefonata si chiude simbolicamente con un vero duetto tra i due.

La Pennicanza si era aperta con una ennesima richiesta da parte di Fiorello per aiuti e donazioni in favore delle zone colpite dal ciclone Harry per il quale ieri sono stati stanziati 100 milioni di euro per tutto il Sud: Sicilia, Sardegna e Calabria. "A dire il vero - ha detto lo showman - mi sembrano un po’ pochi, spero che vengano fatte stime più realistiche. Inoltre, la Regione Sicilia ha attivato un Iban per le donazioni: lo trovate sui miei social. Donate quello che potete, anche un euro può fare la differenza", è stato l'appello.