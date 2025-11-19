circle x black
Sanremo Giovani, superano il turno Angelica Bove, Nicolò Filippucci e Soap

Il secondo terzetto si aggiunge ai primi 3 artisti che avevano superato il turno l’11 di novembre, Antonia, La Messa e cmqmartina

19 novembre 2025 | 08.55
Redazione Adnkronos
Durante il secondo appuntamento di 'Sanremo Giovani', il Talent Rai dedicato alla selezione delle Nuove Proposte per il Festival 2026, condotto da Gianluca Gazzoli e andato in onda ieri sera su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay dalla Sala A di via Asiago, hanno superato il turno Angelica Bove con il brano 'Mattone', Nicolò Filippucci con 'Laguna' e Soap con 'Buona vita'. Questo il responso della Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, insieme ai "giurati fuori onda" Carlo Conti (direttore artistico del Festival di Sanremo) e Claudio Fasulo, Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.

Il secondo terzetto si aggiunge ai primi 3 artisti che avevano superato il turno l’11 di novembre: Antonia, La Messa e cmqmartina. Solo al termine dei 4 appuntamenti, in onda ogni martedì in seconda serata fino al 2 dicembre, si conosceranno i 12 protagonisti della semifinale del 9 dicembre. Alla puntata conclusiva del 14 dicembre di Sarà Sanremo, in onda su Rai 1, accederanno soltanto in 6, di cui solo due guadagneranno i galloni di Nuove Proposte, mentre altri 2 giovani finalisti saranno espressi da Area Sanremo e accederanno di diritto a Sanremo, sempre nella categoria Nuove Proposte.

sanremo 2026 sanremo giovani carlo conti gianluca gazzoli festival di sanremo ultime notizie tv
