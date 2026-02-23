circle x black
Cerca nel sito
 

Sanremo, Renga e il siparietto con la figlia Jolanda: "Le prove? Non sono andate benissimo..."

Il cantante è in gara al Festival di Sanremo con il brano 'Il meglio di me'

In collegamento da Sanremo - La volta buona
In collegamento da Sanremo - La volta buona
23 febbraio 2026 | 15.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Clima di vigilia al Festival di Sanremo 2026, dove oggi si stanno tenendo le prove generali dei singoli artisti che domani presenteranno la loro canzone in gara. In collegamento dalla città ligure con lo studio de La volta buona, per tutta la settimana sanremese è presente Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, in gara quest'anno con il brano 'Il meglio di me'.

Appena conclusa la prova generale, il cantante è stato fermato fuori l'Ariston per collegarsi con il salotto di Caterina Balivo: "È andata abbastanza bene, non benissimo perché all'inizio ho avuto un piccolo problema", ha raccontato.

La conduttrice ha approfittato della presenza della figlia in studio per poter avere uno scambio col papà: "Papo è andata come ti aspettavi o speravi andasse meglio? Sai che la generale in realtà dovrebbe andare male...". "E infatti... non è andata benissimo", ha replicato con ironia il cantante. "Domani sarà perfetto", lo ha rassicurato la figlia Jolanda. "Tutto bene amore, ciao", ha concluso Renga prima di mandare un bacio alla telecamera.

"Il brano mi piace - ha confidato la figlia - il suo mestiere lo sa fare, per me è promosso".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
francesco renga jolanda renga sanremo 2026 la volta buona
Vedi anche
Dazi, Tajani: "Tuteliamo imprese, no dichiarazioni roboanti" - Video
Mattarella a Niscemi sorvola zona colpita dalla frana - Video
News to go
Milano Cortina, i benefici per il capoluogo lombardo
Sanremo 2026, prima conferenza ufficiale e prove aperte alla stampa: videonews dalla nostra inviata
News to go
Smog e Alzheimer, il legame è diretto secondo uno studio Usa
Sanremo 2026, Max Pezzali lancia ‘The Party Boat’ - Video
News to go
Imprese artigiane, 1,23 milioni attività registrate nel 2025
Sanremo 2026, tra folla e misure di sicurezza cresce l’attesa
News to go
In Italia vola la Pet economy, +76% in 10 anni
News to go
Tutti pazzi per i cibi locali, sempre più italiani fanno la spesa direttamente dai produttori
Dazi, Patuelli: "Decisione Corte Usa non è fine storia ma passaggio itinerario complesso" - Video
News to go
Lavoro, a febbraio 424mila contratti programmati dalle imprese


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza