Lucio Corsi duetterà al Festival di Sanremo 2025 questa sera, venerdì 14 febbraio, con Topo Gigio sulle note di 'Nel blu dipinto di blu', celebre brano di Domenico Modugno. È decisamente il duetto più atteso e insolito della serata.

Una scelta particolare che Corsi spiega così: "Topo Gigio mi ha insegnato come non diventare una marionetta, mi ha insegnato come fare a tagliare i fili di chi ti vorrebbe far muovere a suo piacimento". Inoltre, aggiunge: "Topo Gigio esordì in televisione nel 1959 proprio con la voce di Modugno, in qualche modo è come se incontrasse nuovamente la sua canzone".

Topo Gigio, la storia

Topo Gigio, il popolare pupazzo animato creato da Maria Perego (1923-2019), festeggia i 66 anni di vita nel 2025. È nato per la televisione nel 1959 e ha attraversato tutta la storia del piccolo schermo, da 'Canzonissima' a 'Lo Zecchino d'oro', passando dalla Rai anche alle reti commerciali, fino all'annunciato approdo al Festival di Sanremo. Topo Gigio protagonista di un successo che dall'Italia è diventato internazionale, trasformandosi in gadget, libri, dischi e cartoni animati. E Topo Gigio è entrato nell'immaginario popolare con frasi tipo "Ma cosa mi dici mai..." pronunciate nel corsi dei decenni con maliziosa voce accanto a Raffaella Carrà, Cino Tortorella e Memo Remigi.

Il personaggio di Topo Gigio è caratterizzato da un forte romanticismo, innocenza pura e senso dell’umorismo, ricreando quella tipologia di effusioni proprie dei bambini desiderosi di tenerezza. Nel corso di oltre 60 anni, ci sono stati altri personaggi che hanno affiancato Gigio nelle sue storie, come i topi Ino, compagno di avventure, e Rosy Rosicchia, la sua fidanzata (doppiata dall'attrice Liù Bosisio). Suo antagonista è stato invece il gatto Megalo. Mai apparso sul piccolo schermo - ma ripetutamente evocato era invece il "nonno Teodoro": tutte le volte, infatti, che Gigio enunciava un proverbio, lo faceva precedere da uno squillante "come diceva mio nonno Teodoroooo….".

Le prime apparizioni televisive

Le prime apparizioni televisive di Topo Gigio sono del 1959, a 'Canzonissima', condotta da Delia Scala e Nino Manfredi e l'11 febbraio di quell'anno nella trasmissione per ragazzi 'Saltamartino'. Nel 1960 è il protagonista del programma 'Le storie di Topo Gigio' di Guido Stagnaro, in onda ogni mercoledì pomeriggio, da cui partì il vero successo del personaggio, soprattutto presso i bambini.

Nel 1961 fu il primo pupazzo animato ad apparire nel 'Carosello', come testimonial dei biscotti Pavesini. Lo stesso anno è protagonista del film 'Le avventure di Topo Gigio' diretto da Federico Caldura e Luca De Rico con sceneggiatura di Guido Stagnaro e di Mario Faustinelli. Il 1961 è anche l’anno del debutto sul 'Corriere dei Piccoli', disegnato da Dino Battaglia su sceneggiatura di Perego, Federico Caldura ed Alberto Ongaro.

Nel 1969 è protagonista di una produzione cinematografica nipponica diretta da Kon Ichikawa, 'Topo Gigio e la guerra del missile' (nome originale Topo Jijio no botan senso). Il film fu un disastro di critica e pubblico. Negli anni successivi partecipa a moltissime trasmissioni della Rai, in particolare come spalla fissa di Cino Tortorella nello 'Zecchino d'Oro' e di Memo Remigi in 'L'inquilino del piano di sotto'. Nel 1974 presenta anche 'Canzonissima' accanto a Raffaella Carrà. Nel 1988 è protagonista nell’anime 'Bentornato Topo Gigio'.

Nel 2004 Maria Perego firma un contratto con Mediaset (che aveva già trasmesso l'anime 'Bentornato Topo Gigio') che stabilisce anche il passaggio di Topo Gigio alla televisione commerciale dove era già stato negli anni Ottanta in numerosi trasmissioni di varietà e in programmi per ragazzi e, tra le altre cose, la sostituzione della voce Mazzullo. Nonostante il contratto preservasse la presenza del pupazzo nelle trasmissioni storiche, quell'anno nello 'Zecchino d'Oro' venne sostituito da Geronimo Stilton, generando numerose polemiche. Nel 2005 Topo Gigio è tornato allo 'Zecchino d'Oro'.

Il cantautore Memo Remigi, durante le sue partecipazioni alla 'Tv dei Ragazzi' della Rai, scrisse per lui alcuni brani tra cui il più famoso si intitola 'Che tipo di topo'.

Il personaggio di Topo Gigio è apparso ed ha avuto successo in trasmissioni televisive di tutto il mondo, in particolare in Argentina, Bolivia, Brasile, Chile, Colombia,Ecuador, Germania, Giappone, Messico, Olanda, Paraguay, Peru, Uruguay ed in Venezuela. Enorme successo ebbe anche nel The Ed Sullivan Show della Cbs, con ben 92 presenze, divenendo quasi un ospite fisso.