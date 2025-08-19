circle x black
Cerca nel sito
 

Tir sfonda un caseificio dopo lo scontro con un'auto: un morto e due feriti a Capalbio

La tragedia lungo la strada statale Aurelia

Il luogo dell'incidente
Il luogo dell'incidente
19 agosto 2025 | 18.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 19 agosto, lungo la strada statale Aurelia, al chilometro 134, nel comune di Capalbio (Grosseto), Lo scontro ha coinvolto un mezzo pesante e un'automobile, con gravi conseguenze anche per un vicino stabilimento produttivo. Un tir è finito dentro il punto vendita di un caseificio che si trova lungo la strada dopo l'urto con un'auto, che si è ribaltata finendo fuoristrada.

L'allarme è scattato alle ore 16:36, con l'immediato intervento dei soccorsi coordinati dal 118 della Asl Toscana sud est. Sul posto sono giunte due ambulanze della Croce Rossa, una da Capalbio con a bordo un infermiere, e l'altra da Magliano, oltre all'elisoccorso Pegaso 2, le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco.

Il bilancio è pesante: un uomo di 59 anni ha perso la vita sul luogo dell'incidente. Un altro ferito, un uomo di 58 anni, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Misericordia di Grosseto. Un terzo coinvolto, che si trovava all'interno dello stabilimento interessato dallo scontro, ha riportato ferite lievi ed è stato trasferito in codice verde all'ospedale di Orbetello. La viabilità sulla Ss1 Aurelia ha subito rallentamenti e temporanee interruzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Incidente Capalbio incidente oggi Aurelia Grosseto news cronaca news
Vedi anche
Pippo Baudo, Giorgia: "Credeva nel mio talento più di me" - Video
Pippo Baudo, Pausini: "E' stato l'incontro più importante, ha cambiato mia vita" - Video
Baudo, Fiorello e la domanda: "Chi insegnerà a fare la tv, adesso?" - Video
Pippo Baudo, Carlo Conti: "Non ha eredi, si è spenta la tv" - Video
Baudo, Eros Ramazzotti al Teatro delle Vittorie: "Era il migliore" - Video
Pippo Baudo, Paola Cortellesi: "Un privilegio averlo conosciuto" - Video
Pippo Baudo, Morandi: "Un amico, mi ha aiutato nei momenti di difficoltà" - Video
Pippo Baudo, maestro Mazza: "Con Sanremo ha scoperto talenti, oggi non succede più" - Video
Pippo Baudo, oggi la camera ardente: la videonews della nostra inviata
Pippo Baudo, Lino Banfi: "Rai gli intitoli il Teatro delle Vittorie" - Video
Baudo, Andrea Roncato: "E' stato colonna sonora della mia carriera" - Video
News to go
Traffico da rientro, scatta il controesodo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza