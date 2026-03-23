Sarah Michelle Gellar: "Per i fan non sono solo Buffy. Nicholas Brendon sarà sempre parte di noi"

"L’amore che ricevo dai miei fan è incredibile: l’ho sempre sentito, ma questa ultima settimana è successo qualcosa di incredibile e non ho avuto il tempo di realizzare tutto perché sono sempre in viaggio per la promozione di 'Finché morte non ci separi 2'". Così Sarah Michelle Gellar - a Roma per presentare il film 'Finché morte non ci separi 2', targato Searchlight Pictures - commenta la cancellazione del reboot di 'Buffy l'ammazzavampiri', la serie cult degli Anni 90 che l'ha resa un'icona amatissima ancora oggi. "E' un amore che sento da tutta la vita", aggiunge. Per quanto riguarda le scelte dei ruoli, "non ho paura di sperimentare proprio perché ho fan così straordinari e fedeli, che mi amano e non mi associano a un solo personaggio. Questo mi permette di fare cose diverse, mentre altri attori spesso si sentono intrappolati in un ruolo. Io sono fortunata: non so mai in quale personaggio qualcuno mi riconoscerà. Potrebbe essere 'Buffy', Daphne di 'Scooby-Doo', 'Cruel Intentions' o 'The Grudge'".

L'attrice torna al cinema con 'Finché morte non ci separi 2' (nelle sale italiane dal 9 aprile), sequel del fortunato primo capitolo del 2019, sempre diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Tra horror, umorismo nero e fiumi di sangue, il secondo capitolo riprende lo spirito del primo capitolo. Nel ruolo della protagonista Grace torna Samara Weaving. Nel primo film, durante la notte di nozze, la giovane sposa si ritrovava vittima di una terrificante tradizione della ricca e potente famiglia del marito: costretta a partecipare a una versione 'splatter' del nascondino, riusciva a sopravvivere fino all’alba mentre i membri della dinastia - legati a un patto con il misterioso Mr. Le Bail - esplodevano uno dopo l’altro per non aver rispettato l’accordo. Quel massacro era solo l’inizio di una cospirazione più ampia. Sopravvissuta, Grace torna ora per un nuovo 'gioco' ancora più estremo. Affiancata dalla sorella Faith (la new entry Kathryn Newton), deve affrontare quattro famiglie rivali in lotta per il controllo di un Consiglio mondiale, trasformando la sopravvivenza in una caccia all’uomo su scala globale. "Il film è un’esplorazione delle famiglie e dei diversi tipi di legami che si creano all’interno di quelle strutture, soprattutto quando senti di avere delle responsabilità verso le altre persone", spiega Gellar.

A Roma con Gellar c'è l'attrice Kathryn Newton: "Ho detto sì al progetto perché Matt e Tyler, i registi, sono dei geni. Mi hanno detto che avevano scritto questo ruolo per me", racconta Newton in occasione della conferenza a Roma. Mentre Gellar ha "colto al volo l'occasione perché sono una grande fan del primo film, ho letto il copione e non me lo sono lasciato scappare". Nel lavoro "cerco sempre personaggi tridimensionali: non importa se sia buono o cattivo, io metto la mia umanità", dice Gellar, che si dice "fortunata" perché i suoi fan "sembrano accettarmi in entrambi i ruoli, eroina e antagonista". Questa dualilità riflette gli essere umani: "Nessuno di noi è totalmente buono e nessuno di noi è totalmente cattivo. Forse ci sono alcune persone che sono totalmente cattive, ma questa è un'altra storia", osserva l'attrice.

Sarah Michelle Gellar ricorda Nicholas Brendon

"È sempre una tragedia perdere qualcuno, in qualsiasi momento accada. Ma lo è ancora di più quando succede molto prima di quanto avrebbe dovuto. Questo mestiere è davvero duro. Lui era una parte fondamentale di 'Buffy', e questo non svanirà mai. Come interpreti pensiamo spesso all’eredità che lasciamo, e lui ha portato così tanta gioia a così tante persone grazie a quella serie. Questo resta, e resterà sempre". Così l'attrice Sarah Michelle Gellar ricorda l'amico e collega Nicholas Brendon, morto lo scorso 20 marzo all'età di 54 anni "nel sonno, per cause naturali", recitava il comunicato della famiglia. Insieme hanno recitato nella serie cult degli Anni 90 'Buffy l'ammazzavampiri', in cui interpretava l'ironico e impacciato Xander Harris, mentre Gellar era l'eroina Buffy.