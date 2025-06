Sergio Caputo con 'Plastic Mambo' torna per far ballare e riflettere

Un nuovo singolo che fa ballare e riflettere, una critica al consumismo, dalle vacanze preconfezionate alle relazioni sociali 'da supermercato'. Per l'estate Sergio Caputo torna con un nuovo brano, dal titolo 'Plastic Mambo', disponibile da domani. Nell'era dello streaming l'artista ha ormai da un po' abbracciato il trend di far uscire un brano dopo l'altro: "Dal momento che in tempi di streaming fare un album non ha più alcun senso - dichiara - mi adopero a far uscire a breve distanza dei brani che starebbero comunque bene insieme su un album, ma poi sarà il pubblico a decidere come comporsi la propria track list a suo piacimento".

In questo caso Caputo versione estiva propone un brano latino, che vuole far ballare, ma non senza offrire vari spunti di lettura, dal più leggero al più profondo, come suo solito fare. L'idea, spiega l'artista all'Adnkronos, "è quella di una coppia in vacanza che si ritrova, metaforicamente, su un'isola di plastica. Il riferimento è duplice. Da un lato, penso a quelle vacanze 'plastificate', pacchetti preconfezionati che promettono esperienze che poi non si realizzano. Dall'altro, c'è un richiamo diretto al 'plastic patch', quel mostruoso continente di plastica galleggiante grande tre volte il Texas che sta danneggiando il pianeta".

La canzone, aggiunge, "vuole descrivere questa vita plastificata, dove tutto è finto e impacchettato, con un ritmo che invita a ballare ma anche a porsi delle domande". La 'vita plastificata', spiega, "è quella di tutti i giorni. Le nostre relazioni sociali sono sempre più codificate, impacchettate come un prodotto da supermercato. Viviamo esistenze prestabilite, con un'etichetta e un prezzo che fluttuano a seconda delle situazioni. Si è perso il senso dell'avventura, la spontaneità, a favore di scelte sicure e preconfezionate".

E sul disastro ambientale che stiamo vivendo, dice: "Basta guardarsi intorno. Le spiagge e i mari sono pieni di plastica. Personalmente, posso dire che nel mio palazzo siamo una delle pochissime famiglie a fare correttamente la raccolta differenziata. Siamo ancora lontanissimi da una vera coscienza collettiva. La plastica, che deriva dal petrolio, ha invaso le nostre vite e liberarcene sarà un processo estremamente complicato"

Parlando di plastica, l'artista esprime anche una posizione molto critica sul ritorno del vinile per due motivi. "Il primo, e più ovvio, è che il vinile è plastica. Il secondo è che le competenze per produrlo ad alti livelli non esistono più. Le fabbriche che sapevano fare quel lavoro sono state chiuse per decenni. Quelle persone, che sapevano fare questo mestiere 20 o 30 anni fa, oggi non ci sono più".

Il videoclip di 'Plastic Mambo', un'esplosione di colori con scene di ballo latino e la band al completo, vede la partecipazione della moglie Cristina, nota come 'la Caputologa', vestita con abiti creati dallo stesso Caputo utilizzando rifiuti di plastica. Un backstage elettrizzante, incluso dopo i titoli di coda, mostra l'entusiasmo dei musicisti: Claudio Citarella al basso, Ophélie Laroche alla batteria, Ivan Bridon al piano e tastiere, Alessandro Brunetta al sax e Sergio Caputo alla chitarra.