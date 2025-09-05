circle x black
Bellocchio dirigerà un film su Sergio Marchionne: "La storia di un 'vincitore tragico'"

Si intitolerà 'Falcon', scritto dal regista con Ludovica Rampoldi, Andrea di Stefano, Stefano Rulli e con la partecipazione di Oliviero Del Papa

Bellocchio dirigerà un film su Sergio Marchionne:
05 settembre 2025 | 17.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si intitola 'Falcon' il nuovo film per il cinema sul quale Marco Bellocchio è al lavoro, incentrato sulla vita di Sergio Marchionne. Il progetto, scritto da Marco Bellocchio con Ludovica Rampoldi, Andrea di Stefano, Stefano Rulli e con la partecipazione di Oliviero Del Papa, sarà prodotto da Simone Gattoni per Kavac Film, Mattia Mor per Emotion Network e Rai Cinema. Le riprese sono previste per il 2026 e si svolgeranno in Italia, Stati Uniti e Canada.

"Mi piace l’idea (perché c’è ancora tanto da fare, siamo solo agli inizi) – dice Marco Bellocchio - di raccontare un italiano, Sergio Marchionne, che sfida in America due giganti, GM e Chrysler e vince". "Non si fa assoggettare, non si fa schiacciare, la sua genialità, il suo coraggio e la sua spietatezza manageriale salvano la Fiat che, come dicevano gli esperti, era 'tecnicamente fallita'. Risorge non solo con lui ma con la partecipazione attiva del giovanissimo 'maggiore azionista' e di tutta la famiglia. Mi piace raccontare di un vincitore che ritornato in patria è accolto da alcune istituzioni italiane di sinistra, di centro e di destra con ostilità. Un 'vincitore tragico' si potrebbe definire alla fine della storia", conclude il regista.

