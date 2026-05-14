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Sharon Stone piange il fratello Michael, l'attore è morto dopo una lunga malattia

L'annuncio della star di 'Basic Instinct' sui social: "Auguriamo pace a Mike". Aveva 74 anni e aveva recitato accanto alla sorella in 'Pronti a morire'

Sharon Stone - (Ipa)
Sharon Stone - (Ipa)
14 maggio 2026 | 09.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Michael Stone, fratello maggiore dell’attrice statunitense Sharon Stone, è morto all’età di 74 anni dopo una lunga malattia. A dare la notizia è stata la stessa diva di Hollywood attraverso un messaggio pubblicato sui social nella giornata di mercoledì 13 maggio. "Mike Stone, mio fratello maggiore, ci ha lasciati. Dopo una lunga malattia. Gli auguriamo pace", ha scritto l'interprete del film di grande successo 'Basic Instinct' (1992).

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Anche Michael Stone aveva intrapreso la carriera artistica, lavorando tra cinema e televisione. Nel 1995 aveva condiviso il set con la sorella nel film 'Pronti a morire' di Sam Raimi. Il suo debutto cinematografico risale invece al 1990 con 'Aspettando la notte'. Nel corso della sua carriera Michael aveva preso parte a diverse produzioni televisive e cinematografiche, tra cui la serie 'CSI: Miami' e la soap opera 'Beautiful'. Sul grande schermo aveva recitato anche in 'Faccia da bastardo', 'L'eliminatore - Eraser', 'Malevolence', fino all'ultima apparizione in 'Destinos Opostos', uscito nel 2022.

Michael era il maggiore dei quattro fratelli della famiglia Stone: oltre a Sharon, lascia la sorella Kelly. Il fratello Patrick è scomparso nel 2023 a causa di un infarto; una tragedia familiare che arrivò appena 17 mesi dopo la morte del figlio neonato di Patrick, avvenuta per una grave insufficienza multiorgano. La morte di Michael arriva dopo quella della madre Dorothy, scomparsa nel marzo 2025 all’età di 91 anni.

Dalle cronache risulta che nel 1994 Michael era stato brevemente fidanzato con la socialite inglese Tamara Beckwith, ma la relazione terminò l’anno successivo. Nel corso degli anni Michael e Sharon Stone erano apparsi insieme in numerosi eventi mondani e première hollywoodiane, tra cui il celebre party degli Oscar organizzato da Vanity Fair nel 1994 e la 66/a edizione degli Academy Awards, poco prima dell’uscita di 'Pronti a morire' nel 1995. Nel 2007 parteciparono anche alla campagna natalizia di Gucci a favore dell’Unicef nel negozio di Beverly Hills insieme alla sorella Kelly.

Sebbene avesse un account Instagram, Michael non era particolarmente attivo sui social. Il suo ultimo post, pubblicato nel dicembre 2019, lasciava intendere l’arrivo di un nuovo progetto. “Sono davvero fortunato a lavorare con persone incredibilmente brave. Davvero, davvero brave. Restate sintonizzati… stiamo lavorando a un progetto speciale”, aveva scritto all’epoca. Michael condivideva spesso anche fotografie insieme a Sharon. (di Paolo Martini)

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