Siae Music Awards, da Mengoni a Dardust: tutti i premiati

Quali sono le canzoni che abbiamo ballato, ascoltato e guardato di più nel 2023? Per saperlo, basta dare un’occhiata ai titoli dei brani e ai nomi degli autori che hanno conquistato i Siae Music Awards, premiati ieri al Superstudio di Milano nel corso di una serata condotta da Amadeus. "Una serata di musica, di riconoscimenti, di grandi successi voluta dalla Siae non solo per premiare i più ascoltati - ha detto Amadeus - ma per premiare tutta la musica italiana: che è viva, che è bella, che fa sistema e, soprattutto che ci sa ancora sorprendere, e la Siae è presente per tutelare questa fabbrica della creatività. 'Noi siamo la musica'. È un’emozione per me trovarmi dentro a questo 'noi', io che di musica ho sempre vissuto, perché la musica è davvero stata la colonna sonora della mia carriera professionale. Per me, che fin da ragazzino mi divertivo ad abbinare cantante e autore, andare a cercare chi ci fosse dietro a quel pezzo, riconoscere le cifre stilistiche delle varie firme, è davvero un privilegio essere qui".

Il presidente della Siae, Salvatore Nastasi, ha spiegato che i Siae Music Awards, che si svolgono nel corso della Milano Music Week, "sono l’occasione per celebrare i 100mila iscritti alla Siae attraverso i protagonisti dei grandi traguardi che la musica italiana ha raggiunto e continua a raggiungere, anche all'estero. Noi tuteliamo ogni giorno, da 142 anni, i nostri autori e i nostri editori, ma essere qui stasera e avere l'occasione di alzare i calici insieme rende questa serata un momento unico di condivisione e festa". l riconoscimenti, ha poi osservato Nastasi, premiano "tutti coloro che hanno dato voce alle nostre emozioni, che hanno composto le canzoni che ascoltiamo e balliamo, le musiche che ci accompagnano mentre guardiamo i nostri film preferiti". Per questo, "valorizzare questo patrimonio immenso e tutelarlo è da sempre il nostro compito".

I Siae Music Awards, premiano i brani e gli autori in base alle rilevazioni dei consumi di musica certificati da Siae e delle royalties distribuite e pagate nel 2024. Di seguito tutti i vincitori: nella categoria 'Miglior canzone - Radio' il premio è andato a 'Italodisco' e agli autori: Alex, Stash, Starchild, Davide Petrella ed editori: Wonder Manage, The Beautiful Ones, Baraonda Edizioni, Diana, Garage Days, Universal Music Publishing. La 'Miglior canzone - Club' è 'Freed from desire', autori Molella, Phil Jay, Gala (PRS) ed editori: Mollyville Publishing, Wise Music Italy. A trionfare nella categoria 'Miglior canzone Jazz' è stata 'Diavolo Rosso' di Paolo Conte, editorie Universal Music Publishing. 'Due vite' degli autori Marco Mengoni, Davide Petrella, Davide Simonetta ha invece vinto il premio 'Miglior canzone - Locali da ballo con musica live'. Gli editori sono Universal Music Publishing, Garage Days, Eclectic Music Publishing, No Comment Opificio Musicale. Mengoni ha fatto doppietta vincendo anche nella categoria La 'Miglior canzone Social Italia' sempre con 'Due vite'.

'Miglior canzone - Locali con musica live' a 'Nel blu, dipinto di blu' degli autori Domenico Modugno e Franco Migliacci e l'editore Curci Edizioni. Sul palco a ritirare il riconoscimento la nipote di Modugno, Francesca, di 14 anni, che ha intonato la canzone del nonno emozionando i presenti i sala. "Anche se non l'ho mai conosciuto - ha spiegato - l'ho sempre sentito con me e lo sento ogni volta che canto". La 'Miglior canzone italiana all’Estero' è 'I’m good (Blue)' degli autori Maury, Jeffrey Jey, Massimo Gabutti, Kamille (BMI), Philip Plested (ASCAP), David Guetta (SACEM), Bebe Rexha (BMI) e che vede come editori GZ2538, DiPiù, Sony Music Publishing Italy, BMG Rights Management. 'Cenere' di Lazza, Dardust e Davide Petrella ha vinto nella categoria 'Miglior canzone Streaming Italia', mentre 'Miglior colonna sonora - Film tv' è andato a 'I cacciatori del cielo' degli autori Pasquale Catalano, Antonio Fresa ed edita da Curci Edizioni. 'Miglior colonna sonora - Serie tv' , invece, a Imma Tataranni per 'Sostituto Procuratore 3' che vede come autore Andrea Farri ed editori Rai Com, 9 aprile.

Nella categoria 'Miglior colonna sonora - Cinema' ha vinto 'C’è ancora domani' del film diretto da Paola Cortellesi, firmata dall'autore Lele Marchitelli ed editori: Flipper, Nightingale Songs. 'Miglior colonna sonora - Film streaming' è stato assegnato a 'Il grande giorno' con autore Brunori Sas ed editori: Warner Chappell Music Italiana, Picicca, mentre il premio 'Miglior colonna sonora - Serie tv streaming' è andato a 'Mare Fuori' degli autori: Stefano Lentini, Raiz, Matteo Paolillo, Lolloflow ed ditori Rai Com, Coloora. Il premio Live Concert lo hanno vinto Riccardo Zanotti, Enrico Brun, Giorgio Pesenti, Marco Paganelli, Andrea Pisani. Quanto al Premio Live Recital il riconoscimento è andato a Ennio Morricone. Ultimo ha trionfato nella categoria 'Miglior Autore Under 35' mentre la 'Best Recorded Track' è stata 'Rewind' di Vasco Rossi e Gaetano Curreri degli editori: Emi Music Publishing, Giamaica. E' stato inoltre assegnato il Premio Speciale Turandot, con il quale la Siae celebra il capolavoro di Giacomo Puccini, in un anno particolare: il 2024 segna il centenario della scomparsa del grande compositore ed è l’ultimo in cui la Turandot sarà tutelata dal diritto d’autore, prima di entrare ufficialmente in pubblico dominio il prossimo primo gennaio in Italia.

Il premio è anche un tributo a Franco Alfano, che della Turandot scrisse il finale rimasto incompiuto, ai librettisti Giuseppe Adami e Renato Simoni, e a tutti a coloro che continuano a mantenere viva la tradizione musicale italiana, facendola risplendere nel panorama culturale mondiale. Tra i presenti all’evento, realizzato con la direzione artistica e creativa di LaTarma Entertainment e la produzione a cura di Live Nation, c’erano Ornella Vanoni, Gabriele Muccino, Lino Guanciale, il Sottosegretario al Ministero della cultura, Gianmarco Mazzi, l’Assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi, il Direttore Generale di SIAE Matteo Fedeli, la Presidente di Rai Com Claudia Mazzola, la conduttrice radiofonica di Rai Radio 2 Natasha Lusenti, la nipote di Domenico Modugno Francesca Modugno, Silvia Danielli di Billboard Italia, Alfredo Gramitto Ricci (Edizioni Curci), il figlio di Ennio Morricone Marco Morricone, Max Brigante (manager di Ultimo), Rita Allevato (manager di Paolo Conte), Matteo Zanobini (Edizioni Picicca e manager di Brunori Sas). Il maestro Valeriano Chiaravalle ha curato l’accompagnamento live della serata, deliziata dal catering firmato dallo chef Carlo Cracco.