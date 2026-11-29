L'appuntamento del weekend in compagnia con Silvia Toffanin e i suoi ospiti
Verissimo torna oggi, domenica 29 novembre, con il secondo appuntamento del weekend. Per la prima volta sarà ospite un vero orgoglio italiano, Luca Parmitano, l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea che è stato scelto dalla Nasa come pilota, nel 2027, dell’ambiziosa missione Artemis III. Inoltre, saranno ospiti: la nota criminologa Roberta Bruzzone, uscita con il libro 'La legge dei padri', Cristiano Malgioglio e Paola Caruso.
E ancora, spazio alla storia di un’amicizia che dura da più di 30 anni, quella tra Sabrina Salerno e Mietta. Infine, a Verissimo tutto il dolore di Izabela e Giorgio Manili, i genitori di Viktoria, la ragazzina di 15 anni che aveva chiesto di farsi chiamare Michael e che si è tolta la vita a Roma lo scorso 11 novembre.