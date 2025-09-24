circle x black
Simona Ventura e Giovanni Terzi, gli audio dello stalker e lo sfogo: "Ci minaccia di morte"

Il marito della conduttrice ha condiviso su Instagram gli audio mandati dall'uomo che li stalkerava

Simona Ventura e Giovanni Terzi - Fotogramma/IPA
Simona Ventura e Giovanni Terzi - Fotogramma/IPA
24 settembre 2025 | 11.48
Redazione Adnkronos
"Sono 3 anni che minacci di morte me e Simona". Così Giovanni Terzi in un post su Instagram racconta di aver denunciato l’uomo che da tempo perseguita lui e la moglie e conduttrice Simona Ventura. "Denunciato. Adesso grazie alle fantastiche professionalità della Polizia Postale sapremo chi sei e conosceremo la tua faccia. Tre anni in cui hai detto (mandandomi messaggi in privato) le peggio cose", ha spiegato sui social.

Il giornalista e scrittore ha anche condiviso alcuni degli audio ricevuti, pieni di odio, rivolti alla coppia. "Adesso basta. Che la giustizia faccia il suo corso e, ad ognuno di voi che subisce messaggi e minacce simili, denunciate. Non abbiate mai paura".

simona ventura giovanni terzi simona ventura e giovanni terzi denunce stalking
