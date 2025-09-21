"E' incredibile". Simona Ventura si appresta a condurre il Grande Fratello, che comincia lunedì 29 settembre 2025 su Canale 5. La conduttrice si prepara all'avventura facendo visita a Verissimo oggi, 21 settembre.

"Sono molto emozionata, torno a condurre un reality dopo 14 anni. Mentre facevo l'opinionista nell'Isola dei Famosi mi hanno proposto un provino per un reality. Pensavo si trattasse della Fattoria, poi mi hanno detto che si trattava del Grande Fratello: sono esplosa...", dice a Silvia Toffanin.

I concorrenti verranno svelati nei prossimi giorni. I primi due 'quasi concorrenti' hanno un volto. "Potrebbero entrare o no, si diventa concorrenti quando si varca la porta rossa", dice Ventura prima delle clip che presentano un uomo e una donna. Si parte con Matteo, 47 anni, ex pugile e ora maestro di pugilato che per un grave incidente ha dovuto interrompere la carriera agonistica. "Ora l'obiettivo è togliere i ragazzi dalla strada. Ci sono minori con reati gravissimi: su 100, si riesce ad aiutarne 10, che però danno la soddisfazione più grande che si possa avere", dice lui. Quindi, tocca a Anita, 26 anni. Anita, 26 anni.

"Nella vita faccio i piercing, il mio lavoro è tutto", dice la ragazza originaria di Brindisi. "Ho conosciuto davvero cosa significhi fare la mano. Mia madre e mia nonna mi davano 10 euro per la spesa, andavo al supermercato con la calcolatrice", dice la ragazza.

Nella Casa si sfideranno "persone normali dai 19 anni fino ai 50, sono persone che avrebbero potuto rassegnarsi e lasciarsi andare. Invece si sono rifatte una vita e questo ci piace moltissimo", dice Ventura. "In studio con me ci saranno 3 ex Grande Fratello: la prima è Cristina Plevani, che ha vinto il primo GF e ha appena vinto l'Isola dei Famosi. Poi ci sarà Ascanio Pacelli, che ha conosciuto al GF sua moglie, Katia. E poi ci sarà Floriana Secondi, che ha vinto la sua edizione contro tutto e contro tutti".