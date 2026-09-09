I creatori Stone e Parker ironizzano sulle recenti decisioni del presidente Usa di ribattezzare il Golfo del Messico e il lago Ontario. Il cambio di nome arriva dopo l'Emmy vinto dalla serie. La nuova stagione al via il 16 settembre

'South Park' cambia nome, almeno per ora, e diventa 'South America'. E' l'ultima provocazione dei creatori della celebre serie animata statunitense, Matt Stone e Trey Parker, che hanno deciso di ironizzare sulle iniziative del presidente Donald Trump per la ridenominazione di alcuni luoghi geografici. "Ispirati dal coraggio e dal patriottismo di Apple e Google, cambiamo il nome di South Park in South America", hanno scritto Stone e Parker in una dichiarazione pubblicata sui canali ufficiali della serie. La nuova stagione di 'South Park' debutterà il 16 settembre.

L'annuncio arriva dopo che 'South Park', giunta alla sua 29/a stagione, ha conquistato domenica l'Emmy per il miglior programma animato. L'immagine diffusa sui social mostra il celebre cartello della cittadina della serie con la parola "Park" sostituita da "America". Non è ancora chiaro se "South America" sarà il nuovo nome definitivo della serie o se "South Park" tornerà a essere utilizzato nel corso della stagione.

La provocazione

La battuta prende di mira in particolare le decisioni dell'amministrazione Trump sulla toponomastica. Il presidente ha ordinato lo scorso anno di utilizzare il nome "Gulf of America" al posto di "Gulf of Mexico". Il Messico ha respinto la decisione, sostenendo che un singolo Paese non può modificare unilateralmente il nome di un corpo d'acqua internazionale condiviso. Ad agosto Trump ha inoltre disposto la ridenominazione del lago Ontario in "Lake America". Apple e Google hanno successivamente aggiornato il nome nelle rispettive applicazioni Maps per gli utenti negli Stati Uniti. Nella loro dichiarazione, Stone e Parker hanno anche ringraziato la società proprietaria della serie, Paramount Skydance, definendola sarcasticamente una "Skydance Capitulation". Il riferimento arriva sullo sfondo della complessa situazione nel settore dei media statunitensi e dei tentativi di consolidamento tra i grandi gruppi dell'intrattenimento.

South Park, in onda dal 1997, ha preso di mira più volte Trump nel corso delle sue due presidenze. I suoi creatori sono stati ripetutamente criticati dal presidente, dalla Casa Bianca e dai sostenitori del movimento Maga.

Following their Emmy win for Outstanding Animated Program, South Park is making a big change. Creators Trey Parker & Matt Stone announce:



“Inspired by the bravery and patriotism of Apple and Google, we are changing the name of South Park to SOUTH AMERICA. We especially want to… pic.twitter.com/nRkNaoUSVp — South America (@SouthPark) September 8, 2026

Durante la 27/a stagione, la Casa Bianca aveva definito la serie un programma "di quart'ordine", accusandolo di essere ormai "appeso a un filo" e di ricorrere a idee poco ispirate nel tentativo disperato di attirare l'attenzione. La reazione era arrivata dopo un episodio che raffigurava Trump nudo a letto con Satana.

Anche dopo la conquista dell'ultimo Emmy, 'South Park' non ha rinunciato alla satira politica: la serie ha pubblicato un'immagine che raffigura una versione caricaturale di Trump accompagnata dalla frase "Finalmente hai ottenuto il tuo Emmy". (di Paolo Martini)