Spotify, cresce consumo podcast in Italia, +40%

Il consumo di podcast in Italia ha registrato una crescita significativa, con un aumento degli ascoltatori che raggiunge il 40% in più rispetto alla rilevazione del 2023. Lo dimostrano gli ultimi dati presentati da Spotify in occasione di 'The Podcast Era - Free 2 Create', che mostrano come nel nostro Paese quasi un utente su tre ascolti regolarmente podcast sulla piattaforma. Una crescita, questa, perfettamente in linea con quanto registrato a livello globale, dove gli ascoltatori di podcast sono aumentati di oltre il 40% dal 2023. Le categorie che hanno visto una maggiore crescita, nel corso dell’ultimo anno, sono Business & Tecnologia, Sport e True Crime, con quest’ultima che continua a figurare anche nella top tre delle categorie più ascoltate, insieme a Politica & Attualità e Talk show & Interviste. Come mostrato anche da Spotify Wrapped 2024, il True crime continua a essere il genere più amato dagli italiani, riconfermando al primo posto della classifica dei podcast più ascoltati Elisa True Crime, seguito in seconda posizione da Indagini.

Il videopodcast risulta essere il formato maggiormente in crescita: la percentuale di utenti che hanno fruito videopodcast nell’ultimo anno è aumentata dell’80% rispetto al 2023, con una media mensile più che raddoppiata (60% anno su anno). Il trend trova una conferma anche osservando l’andamento della pubblicazione di videopodcast da parte dei creator presenti sulla piattaforma, aumentata anch’essa dell’80% nell’ultimo anno. Una tendenza, questa del videopodcast, che si osserva anche a livello internazionale, con un aumento di quasi il 50% del consumo di contenuti video, con la Generazione Z sempre saldamente alla testa di questa crescita, facendo registrare un aumento di oltre il 130% del consumo di contenuti video nell’ultimo anno.

“Viviamo un momento d’oro per il podcasting - commenta Eduardo Alonso, Head of Podcast for Southern and Eastern Europe, Spotify -. I numeri parlano di una crescita continua, a livello globale, che si riflette nei singoli Paesi, esattamente come osserviamo in Italia. In questo contesto, particolarmente favorevole per i creator, Spotify intende investire con ancora più convinzione su di loro e sulle loro capacità. Crediamo che sia un buon momento per scommettere sul videopodcasting, e questa è sicuramente la prima delle tre direttrici di crescita e sviluppo su cui intendiamo concentrarci. Le altre due sono per noi altrettanto fondamentali: la cura del rapporto creator-utente e la possibilità per i creator di monetizzare attraverso strumenti intuitivi e immediati".

Per rispondere meglio alle rinnovate esigenze dei creator, Spotify sta evolvendo in questo senso la sua offerta per i podcaster attraverso una piattaforma estremamente funzionale per tutti i produttori di contenuti, sia audio che video: Spotify for Creators che consente ai podcaster di accedere ad analisi più approfondite, a nuove opzioni di monetizzazione, strumenti di personalizzazione avanzati, nuove modalità di interazione tra creator e ascoltatori e maggiori opzioni di discoverability sulla piattaforma, anche attraverso clip video. The Podcast Era - Free 2 Create, inoltre, è stato l’occasione anche per fare il punto sulle novità e alcuni dei prossimi progetti in arrivo nel corso del 2025. One Podcast ha annunciato ufficialmente, insieme a Show Reel Studios e Camihawke & Alice Venturi, l’arrivo della nuova stagione di Tutte Le Volte Che, che verrà lanciato in occasione del Festival di Sanremo, con il consueto appuntamento Tutte Le Volte Che - Sanremo Edition, realizzato in collaborazione con Spotify Italia, oltre che la seconda di uno dei progetti lanciati nel 2024, Non Ho Mai, co-condotto dalla content creator Giulia Torelli, in arte Rockandfiocc, e dallo speaker di m20 Claves, all’anagrafe Claudio Pavese.

Will e Chora hanno annunciato l’arrivo di È Solo Sesso, la nuova stagione del podcast di Valeria Montebello, che in 28 puntate approfondirà il mondo delle relazioni, dell’erotismo e dell’amore contemporaneo a partire, ogni volta, da uno spunto diverso. In arrivo anche In Fuga - la storia di Matteo Messina Denaro raccontata da Mario Calabresi e Giovanni Bianconi, e Narciso, la nuova serie di Selvaggia Lucarelli, che ripercorre le tappe del femminicidio di Giulia Ballestri maturato nella Ravenna bene. Pablo Trincia, invece, ha colto l’occasione per lanciare il suo nuovo progetto, in arrivo nel 2025 su Sky. In arrivo nel 2025 anche la seconda stagione di Sigmund, il podcast del Post condotto Daniela Collu. Corax ha parlato della stagione in corso del PoretCast, creato in collaborazione con Giacomo Poretti, e ha annunciato crosta non edibile, ideato, prodotto e distribuito con Turbopaolo. Show Reel Studios ha annunciato l’arrivo, nel 2025, della seconda stagione del vodcast Due Cose al Volo, in cui LolloBarollo e Roccotnl commentano i messaggi più divertenti ricevuti dalla propria community, e della terza di Bla Bla Blush, il vodcast di Eleonora Tani e Debora Fulli dedicato all’universo beauty.

L’evento è stato poi l’occasione di presentare il nuovo Radar Creators, programma a supporto della crescita dei creator audio e video emergenti, ed evoluzione di quello che nel 2023 è stato lanciato come Radar for Podcasters, già estensione di Radar for Artists. Radar Creators offre una serie di strumenti promozionali e editoriali per favorire la crescita dei creator e promuovere la prossima generazione di ambassador Spotify. BenNaNa Podcast, Casi Umani, Est Radio, Mitologia Gettata e Pianeta B12 sono i cinque podcast inseriti nel programma.