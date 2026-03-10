circle x black
Cerca nel sito
 

'Stasera a letto tardi', oggi 10 marzo: tra gli ospiti Elettra Lamborghini

L'appuntamento è su Rai 2 in prima serata

- fotogramma/ipa
- fotogramma/ipa
10 marzo 2026 | 06.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Stasera a letto tardi' torna oggi, martedì 10 marzo, in prima serata su Rai 2, condotto dai The Jackal. Tra gli ospiti di oggi: Elettra Lamborghini, Clementino e Frank Matano.

Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru (Gianluca Colucci) - per la prima volta tutti e quattro insieme alla conduzione di un programma televisivo - sono accompagnati da un gruppo di bambini, tra i 4 e i 10 anni, scelti per la loro spontaneità e schiettezza. E proprio alle domande ideate dai più piccoli risponderanno gli ospiti della puntata.

Non mancheranno le candid camera, durante le quali i bambini, in una stanza con le telecamere nascoste - ignari di essere ripresi - interagiscono con i 'The Jackal' che creano per loro scherzi e situazioni sempre diverse. I giovani protagonisti, inoltre, sempre accompagnati in studio dalle loro famiglie, sono messi alla prova anche su alcune 'missioni' e, se riusciranno a portarle a termine, prenderanno il 'Patentino da adulto'.

Spazio, infine, anche a 'Le leggi dei bambini'. In ogni puntata, proprio come in una sorta di Parlamento, i bimbi votano alcune proposte di legge fatte da loro stessi fino ad arrivare a stabilire un decalogo con le norme che vorrebbero.

Pur mettendo al centro lo sguardo, autentico e sorprendente, dei più piccoli, 'Stasera a letto tardi' è uno show per spettatori di tutte le età.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Stasera a letto tardi Rai 2 The Jackal Elettra Lamborghini
Vedi anche
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza