Il conduttore è stato paparazzato in dolce compagnia

Stefano De Martino in compagnia di una nuova fiamma? Il conduttore di 'Affari Tuoi' è stato paparazzato da 'Oggi' lo scorso weekend in Costiera Amalfitana con Gabriella Spagnuolo, nome che si aggiunge alla lunga lista delle sue presunte frequentazioni.

Il weekend

Il 35enne continua a far parlare di sé per la sua movimentata vita sociale, il nome di Gabriella Spagnuolo si aggiunge alla lista delle recenti frequentazioni attribuite a De Martino. Prima Angela Nasti, l'influencer napoletana vista in videochiamata con lui e successivamente Gilda Ambrosio, fotografata mentre gli teneva la mano al concerto di Dua Lipa.

E ora, spunta il nome di Gabriella Spagnuolo, che stando a quanto riferisce il magazine Oggi, è una giovane napoletana, fresca di laurea in marketing. Tra sorrisi, sguardi complici e momenti di relax a due, le foto sembrano raccontare un'intesa speciale. Tuttavia, non è ancora chiaro se tra i due ci sia soltanto un’amicizia.

Il dubbio rimane. È davvero sbocciato un nuovo amore per Stefano De Martino o si tratta solo di un'indiscrezione? Per ora, il diretto interessato continua a mantenere il massimo riserbo.