Conduttore, attore, ballerino, cantante, lo showman ha portato ieri sera il suo quasi one man show 'Meglio Stasera' di fronte a una platea romana sold out, con tanti volti noti ad applaudirlo: Tony Renis, Beppe Vessicchio, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, Matilde Brandi e il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi. Tra un racconto sull'esperienza da garzone di un fruttivendolo a Torre Annunziata e l'incidente in moto con l'ex moglie Belen Rodriguez, De Martino manda in visibilio il pubblico femminile quando invita a salire sul palco una spettatrice, con la quale evocare i tempi in cui in una Fiat Punto era il suo pied-a-terre. La platea esplode in un boato di “scegli me!”.

Il tour teatrale di De Martino prosegue stasera a Termoli, per poi riprendere il 14 agosto per altre 15 date, prima del rientro del conduttore nello studio di 'Affari Tuoi' su Rai1.