Più di 6 milioni di spettatori al giorno, un nuovo box che integra satellite, digitale terrestre e streaming e una filosofia "un po' francescana" per continuare a offrire televisione gratuita in un mondo dominato dagli abbonamenti. Stefano Luppi, amministratore delegato di Tivu Srl, la società partecipata da Rai e Mediaset che gestisce la piattaforma satellitare Tivùsat, racconta all'Adnkronos presente e futuro di un servizio che oggi conta "oltre 3 milioni di tessere attive" e continua a rappresentare una risorsa fondamentale soprattutto nelle aree del Paese meno raggiunte dalle reti tradizionali.

"Ci sono ancora comuni montani, valli e aree interne in cui il digitale terrestre o la fibra non arrivano proprio. E poi ci sono molte altre zone in cui il segnale arriva solo parzialmente o con una qualità non elevata", spiega Luppi. "Il satellite ha il vantaggio di garantire una copertura completa del territorio e con una qualità molto alta".

Secondo l'ad, però, gli utenti che scelgono Tivùsat non sono soltanto quelli che non hanno alternative. "Stimiamo che quotidianamente siano più di 6 milioni gli spettatori che guardano la televisione attraverso Tivùsat. Non ci sono solo coloro che ne hanno bisogno, ma anche quanti trovano nella piattaforma un'offerta molto completa con oltre 130 canali e una qualità molto elevata".

Tra i punti di forza, Luppi cita la presenza di sei canali in 4K, tra cui Rai 1 in Ultra HD. "È probabilmente la nostra chicca, il principale canale del servizio pubblico disponibile oggi con la più alta qualità del sistema televisivo italiano". Un'altra peculiarità di cui si dice particolarmente orgoglioso è la possibilità di seguire contemporaneamente tutte le edizioni della Tgr: "Sono disponibili tutte e 23 le edizioni. Io, che vengo dalla Lombardia, posso continuare a vedere il telegiornale della mia regione anche vivendo altrove".

L'avanzata dello streaming non viene vissuta come una minaccia. "Streaming e satellite non sono concorrenti ma complementari", sottolinea. "Lo streaming offre cataloghi e contenuti on demand, il satellite distribuisce i canali senza dipendere da internet. Averli sullo stesso televisore amplia le possibilità di scelta e risponde a esigenze diverse".

Proprio in questa direzione va il nuovo box sviluppato con la collaborazione di Tivùsat e già disponibile sul mercato, che permette di accedere dallo stesso apparecchio al digitale terrestre, al satellite e ai servizi streaming. "Anche chi non possiede una smart tv può rendere interattivo il proprio televisore e accedere ai contenuti online", evidenzia Luppi.

In un periodo in cui il settore dell'intrattenimento fa sempre più affidamento sugli abbonamenti, Tivùsat rivendica invece la gratuità del proprio modello. "Non vogliamo essere poveri, vogliamo essere molto efficienti", scherza l'amministratore delegato. "La nostra missione è portare l'offerta televisiva gratuita a tutti, anche a chi non avrebbe alternative. Da questo punto di vista siamo un po' francescani", sottolinea.

Guardando al futuro, l'obiettivo è rendere la piattaforma sempre più semplice da utilizzare e maggiormente integrata con i servizi connessi. "Tra cinque anni mi piacerebbe una Tivùsat ancora gratuita, più facile da usare e più integrata con streaming e servizi digitali", afferma.

E ai più giovani, cresciuti tra piattaforme e algoritmi, Luppi lancia un invito a non sottovalutare l'offerta di Tivùsat: "Le serie e lo streaming offrono contenuti ricchi e importanti, ma la televisione continua a raccontare il Paese in modo diverso. Penso alle 23 edizioni regionali della Tgr, che sulle piattaforme non si trovano, ma più in generale alla grande offerta informativa. Direi ai ragazzi: non chiudetevi nella vostra echo chamber, aprite la finestra e guardate cosa succede fuori", conclude.