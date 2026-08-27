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Steven Basalari, l'incidente con la Ferrari: "La botta è stata forte, ma sto bene"

L'imprenditore ha rassicurato i follower con una Instagram stories

Steven Basalar - Instagram
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27 agosto 2026 | 15.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Steven Basalari è rimasto coinvolto in un incidente stradale con la sua Ferrari. A raccontarlo è stato lo stesso imprenditore, che sui social ha condiviso una foto dell'auto con gli airbag esplosi, che testimoniano il forte impatto. "Volevo rassicurare tutti quelli che mi stanno scrivendo dopo aver appreso del mio incidente, sto bene", ha scritto Basalari, rassicurando i follower.

L'imprenditore non è sceso nei dettagli sulla dinamica dello schianto, ma si è limitato a spiegare che "la botta è stata forte". Poi, ha ribadito: "Per fortuna, però, sto bene". Basalari ha fatto sapere, attraverso un video selfie condiviso sulle Instagram stories, che a breve spiegherà cosa è accaduto.

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