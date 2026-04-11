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Storie al bivio, oggi sabato 11 aprile: gli ospiti di Monica Setta

L'appuntamento su Rai2

Monica Setta - fotogramma/ipa
Monica Setta - fotogramma/ipa
11 aprile 2026 | 09.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Storie al bivio torna oggi, sabato 11 aprile, alle 15.30 su Rai2 con un nuovo appuntamento. Tra gli ospiti della puntata: Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi, Pietro Delle Piane, Miriana Trevisan e Patrizia Rossetti.

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Le anticipazioni

Enzo Paolo ribadisce il suo 'no' all'ingresso di Carmen nella casa del Grande Fratello. Non riesce a stare lontano dalla moglie e non vedrebbe di buon occhio neanche il suo trasferimento in Spagna nella giuria di 'Ballando'. Scherzando con lei, a proposito di presunti tradimenti, Enzo Paolo Turchi confessa poi la sua gelosia nei confronti di Stefano De Martino, uno degli artisti più ammirati dalla moglie.

Intensa l'intervista di Patrizia Rossetti che ha chiuso la sua storia con Marco Antonio Bellini - attore più giovane di lei di 30 anni - e si proclama "single". La differenza d'età, dice, ha pesato sulla decisione di archiviare una storia che era nata all'insegna di una grande passione.

Miriana Trevisan ha trovato l'amore. A distanza di anni dal divorzio dal cantante Pago, la conduttrice confida di frequentare un uomo più grande di lei che le dà sicurezza e amore.

Pietro Delle Piane, invece, a sei mesi dalla fine della storia con Antonella Elia, che pareva destinata alle nozze, confessa il motivo della rottura. Di notte arrivavano sul suo computer delle foto di fans innamorate che hanno fatto scattare la gelosia della Elia.

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Rai 2 Storie al bivio Carmen Russo Enzo Paolo Turchi Pietro Delle Piane Miriana Trevisan
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